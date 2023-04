Gemeinde will nachgeben, doch Bürgerinitiative kämpft weiter für 150 Meter Abstand zur Kiesgrube

Von: Dieter Dorby

Kein Grund für einen vorzeitigen Rückzug: Die Bürgerinitiative Irschenberg sieht die Gemeinde in einem eventuellen Gerichtsverfahren gut aufgestellt. © dpa

Der Gemeinderat Irschenberg entscheidet in seiner Sitzung am Montagabend über den Kriterienkatalog zum beantragten Kiesabbau im Ortsteil Oberhasling. Wie berichtet, sollen über einen Teilflächennutzungsplan Konzentrationsflächen für den Kiesabbau ermittelt werden. Doch das Projekt steht auf unsicheren Beinen.

Irschenberg – Knackpunkt ist vor allem der Abstand der Kiesgrube zur Wohnbebauung. Wie berichtet, will das antragstellende Unternehmen Hafner Beton aus Bruckmühl (Kreis Rosenheim), das zum österreichischen Leube-Konzern gehört, bis auf etwa 25 Meter an die Wohnhäuser heranrücken – viel zu nah aus Sicht der Bürgerinitiative (BI) Irschenberg, die sich gegen das Vorhaben in der beantragten Form wehrt. Im Auftrag der Gemeinde hat das Planungsbüro EGL aus Landshut bei einer Vorbesprechung am Landratsamt 150 Meter Abstand empfohlen (wir berichteten). Ein Wert, den sich das Landratsamt durchaus vorstellen kann, den die Gemeinde aber reduzieren will.

Wie die BI nun in einem offenen Brief schreibt, bewerten Initiative und Gemeinde die rechtliche Situation unterschiedlich. Im Gemeinderat herrscht die Sorge, der 150-Meter-Abstand könnte vor Gericht nicht standhalten. Deshalb fährt die Kommune zweigleisig und steht mit Hafner Beton im Austausch über einen städtebaulichen Vertrag – trotz Gemeinderatsbeschluss, den Kiesabbau mittels Vorrangflächen und Teilflächennutzungsplan zu steuern.

BI lässt kritische Punkte selbst juristisch klären

Diesen Bedenken widerspricht die BI, die die strittigen Punkte von einer Anwaltskanzlei hat bewerten lassen. Das Ergebnis: Käme es zu einem Normenkontrollantrag durch Hafner Beton und würde der Verwaltungsgerichtshof (VGH) München tatsächlich einen relevanten Fehler feststellen, könnte die Gemeinde nachbessern, und das in der Regel auch während des laufenden Kontrollverfahrens. Zum Thema Kriterienkatalog stellt der Jurist zudem fest, dass es ohne gültigen Flächennutzungsplan keinen gültigen Kriterienkatalog gebe.

„Auch bei 150 Metern Abstand noch genug Kiesabbau“

Wie die BI in ihrem offenen Brief ausführt, blieben dem Bauwerber mit 150 Metern Abstand „genügend Raum zum Kiesabbau in Oberhasling und gleichzeitig den Anwohnern und den Bürgern genügend Schutz“. In Zahlen wären „immer noch 285.000 Kubikmeter Kies abbaubar“, sagt BI-Sprecher Florian Kories. „Ausgehend von einem Jahresbedarf von 2,0 Kubikmetern Kies je Einwohner ergibt sich daraus eine Deckung des Kiesbedarfs für die Gemeinde Irschenberg mit ihren 3200 Einwohnern für 44 Jahre.“

Abwägung verschiedener Rechte

Im Gespräch mit der BI hat Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) laut Kories auf das Eigentumsrecht des Verpächters hingewiesen, das beim städtebaulichen Vertrag mehr Raum hätte als beim Teilflächennutzungsplan. Dem hält Kories das Eigentumsrecht der Anwohner entgegen, denen ein Wertverlust ihrer Immobilien drohe, sowie die Rechte der Bürger, die an den Transportrouten wohnen. Auch deren Belange müssten zu gleichen Teilen berücksichtigt werden.

„Zudem wäre bei 150 Metern Abstand überall in der Gemeinde eine zukunftsbezogene städtebauliche Entwicklung dank des Flächennutzungsplans möglich, auch bei Weilern und Höfen“, sagt Kories. Der festgeschriebene Schutzabstand würde der gesamten Gemeinde Sicherheit geben. Gleichzeitig wären das Eigentumsrecht des Verpächters, das Recht des Bauwerbers und der Schutz der Bürger ausreichend berücksichtigt.

Die Sitzung des Gemeinderats Irschenberg findet am Montag, 17. April, statt. Beginn ist um 19 Uhr in der Turnhalle.

