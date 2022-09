Glasfaser für Schule und Rathaus: Arbeiten sollen am Freitag beendet sein

Von: Dieter Dorby

Teilen

Kleine Baustelle, große Wirkung: Gerade zu Stoßzeiten ärgern sich viele Autofahrer über die Ampel auf der Miesbacher Straße auf Höhe der Kirche. © Thomas Plettenberg

Der Breitbandausbau in Irschenbergs ist in mehrfacher Hinsicht von Unmut begleitet. Nun ist das Ende absehbar.

Irschenberg – Man könnte ja an ein blödes Missverständnis denken. Statt – wie von der Gemeinde Irschenberg gewünscht – während der Sommerferien haben die Bauarbeiten zum Ausbau des Breitbandnetzes in der Ortsmitte an der Miesbacher Straße erst nach Ferienende begonnen – just am ersten Schultag stand der Bagger auf der Straße. Und das, obwohl der Weg vieler Schulanfänger genau durch die Baustelle führt.

Fertigstellung des Netzes erst Ende November

Bürgermeister Klaus Meixner hatte das Timing der Bauarbeiten im Gemeinderat launig kommentiert: „Jetzt sans endlich do.“ Wie berichtet, hatte es im Vorfeld einiges Hin und Her zum Baubeginn gegeben: Die Gemeinde hatte extra zuvor noch Rohre auf eigene Kosten verlegt, um den Ausbau zu beschleunigen. Doch die Telekom startete nicht, verwies dagegen auf fehlende Unterschriften beim Vertrag über den Ankauf der Leerrohre, was die Gemeinde wiederum mit inhaltlichen Fehlern begründet. Kurzum: Der neue Fertigstellungstermin für Schule und Rathaus verschiebt sich nun vom Ende der Sommerferien auf 25. November.

Dafür sollen die Arbeiten – aktuell werden die Glasfaserkabel in besagte Leerrohre geblasen – am morgigen Freitag beendet sein. Denn die kleine Baustelle, die eine Ampel sichert, behindert phasenweise den Verkehr – zum Unmut der Autofahrer.

ddy