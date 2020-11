Gestohlenes Auto am Irschenberg sichergestellt - Fahrerin hatte den Wagen gekauft

Am vergangenen Wochenende stellte die Grenzpolizei Raubling ein gestohlenes Auto sicher. Die 31-jährige Fahrerin wusste von dem Diebstahl nichts. Sie hatte den Land Rover gekauft.

Irschenberg - Schleierfahnder der Grenzpolizeistation Kreuth zogen am vergangenen Samstag einen gestohlenen Land Rover aus dem Verkehr. Wie die Polizei mitteilt, war den Fahndern das Fahrzeug gegen 22:00 Uhr am Motel-Parkplatz bei der Tank- und Rastanlage Irschenberg aufgefallen. Sie machten die Fahrerin, eine 31-jährige Rumänin, in der direkten Umgebung ausfindig. Anschließend nahmen die Polizisten den Land Rover genauer in Augenschein.

Gefälschte Kennzeichen im Kofferraum

„Dabei stellte sich heraus, dass die Fahrzeugdaten des Land Rover professionell manipuliert und gefälscht waren“, so die Polizei. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug vor drei Jahren in Italien gestohlen worden war. Im Kofferraum des Wagens fanden die Grenzpolizisten zudem gefälschte österreichische Kennzeichen, die nach Angaben der Fahrerin beim Kauf am Fahrzeug montiert waren. Die Rumänin hatte die Kennzeichen kurzerhand im Kofferraum verstaut und am Fahrzeug neue Schilder montiert.

Fahrerin wusste nichts von dem Diebstahl - Wagen sichergestellt

Laut der Pressemitteilung der Polizei versicherte die Fahrerin den Beamten glaubhaft, den Wagen gekauft zu haben, ohne von dem Diebstahl zu wissen. Der Land Rover im Wert von etwa 32 000 Euro und die falschen österreichischen Kennzeichen wurden sichergestellt. Das Fachkommissariat 10 für grenzbezogene Kriminalität der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim ermittelt. nap

