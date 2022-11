Hat‘s die Post verloren? Gemeinde Irschenberg betont: Alles wurden ans Landratsamt geschickt

Von: Dieter Dorby

Kunden der Deutschen Post stehen zurzeit in Bad Tölz immer wieder vor verschlossener Tür. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska

Der Fall der nicht eingereichten Unterlagen im Rahmen des beantragten Kiesabbaus in Oberhasling hat eine neue Wendung genommen. Am Montagabend betonte Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) im Gemeinderat, dass die Gemeinde sehr wohl die vom Landratsamt benötigten Unterlagen eingereicht habe.

„Wir haben unsere Stellungnahme am 7. Juli per Post abgeschickt und den Gemeinderatsbeschluss am 19. Juli“, sagt Meixner. Doch beide Sendungen sind laut Landratsamt nicht in der Behörde angekommen.

Hat‘s die Post verloren?

Wie berichtet, hatte eine Nachfrage unserer Zeitung bei der Gemeinde ergeben, dass die von Irschenberg beantragte Zurückstellung des beantragten Kiesabbaus bislang noch nicht genehmigt wurde. Seitens des Landratsamts wurde gegenüber unserer Zeitung dazu mitgeteilt, dass man Ende Mai Beschluss und Begründung angefordert habe. Bislang sei jedoch nichts Entsprechendes eingegangen.

Gemeinde Irschenberg betont: Alles wurden ans Landratsamt geschickt

Für Meixner ist das nicht nachvollziehbar: „Da weiß man nicht, was man sagen soll. Die Gemeinde hat alles abgeschickt. Dann müssen die Sendungen unterwegs verloren gegangen sein.“ Das lasse sich aber nicht nachprüfen.

Landratsamt holte Unterlagen ab

Von selbst in Miesbach nachgefragt, ob alles angekommen sei, habe die Gemeinde nicht. „Normalerweise meldet sich das Landratsamt, wenn etwas fehlt“, sagt Meixner. Immerhin: Ein Schaden ist nicht entstanden – im Zuge des Berichts wurde das Problem erkannt und umgehend behoben. Das Landratsamt nahm am Montag bei einem Termin im Rathaus die Unterlagen mit. ddy

