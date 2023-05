Hat Hund Kälber in die Flucht getrieben?

Zwei Tiere nach Vorfall in Frauenried noch vermisst

Acht Kälber sind in Frauenried von einer Weide geflüchtet. Möglicherweise hat ein Hund die Tiere aufgeschreckt. Zwei werden noch vermisst.

Frauenried – Nach einem Zwischenfall am Montag (15. Mai) in Frauenried, bei dem acht Kälber aufgeschreckt wurden und entlaufen sind, werden noch immer zwei Tiere vermisst. Fünf konnten noch am Montagabend eingefangen werden, eines tauchte am Mittwoch wieder auf. „Das Kalb hatte sich zu einer Herde in Schwaig hinzugesellt“, berichtet die 49-jährige Landwirtin, auf deren Wiese in Frauenried der 56-jährige Besitzer seine Jungrinder grasen lässt.

Fünf Tiere noch am Abend eingefangen

Nach Angaben der Miesbacher Polizei gingen die Tiere am Montag gegen 17.45 Uhr durch und liefen in Richtung Bundesstraße. Mit Unterstützung der Feuerwehr, eines Miesbacher Viehtransportunternehmens sowie Landwirten und Privatpersonen gelang es, die meisten von ihnen noch im Laufe des Abends einzufangen. Zwei bleiben aber weiter vermisst. „Wir hoffen, sie noch lebend zu finden“, sagt die Landwirtin.

Rund um die fragliche Uhrzeit war Hundegebell zu hören

Ihren Worten zufolge wurden die jungen Rinder wohl aufgeschreckt, vermutlich durch frei laufende Hunde. So sei rund um die fragliche Uhrzeit Gebell zu hören gewesen. „Die Tiere haben mehrere Holzstempen niedergerissen“, berichtet die 49-Jährige. „Die Spuren von der Wiese in den Wald weisen auf eine panische Flucht hin.“ Drei Rinder seien verletzt worden, eines musste in der Tierklinik operiert werden. Sie bittet Hundebesitzer dringend darum, ihre Tiere auf Spaziergängen anzuleinen. Wer Angaben zu den noch vermissten Kälbern machen kann, möge sich unter Tel. 08025/2990 bei der Polizei melden.

