Helfen, Ratschen, Abhauen - Unfallbeteiligte ist sich offenbar keine Schuld bewusst

Von: Daniel Krehl

Ungefähr hier hat sich der Unfall ereignet (Archivfoto) © Thomas Plettenberg

Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat am Donnerstag den Sturz eines Motorradfahrers (mit)versursacht. Nach einem Gespräch mit dem unter Schock stehenden Biker fuhr sie einfach weiter.

Die Polizei meldet in ihrem Bericht: Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag (31.08.) gegen 13:30 Uhr auf der A 8 in Fahrtrichtung München kurz vor der Anschlussstelle Irschenberg. Ein österreichischer Motorradfahrer befuhr mit seinem Motorrad den linken Fahrstreifen, als vom mittleren Fahrstreifen ein bisher unbekannter Pkw unmittelbar vor dem Motorrad auf dessen Fahrspur zog. Zur Vermeidung eines Zusammenstoßes musste der Motorradfahrer stark bremsen, sodass dieser die Kontrolle über sein Motorrad verlor und anschließend seitlich mit dem Motorrad stürzte.

Mehrere Verkehrsteilnehmer halfen dem Motorradfahrer, unter anderem auch die unfallverursachende Pkw-Fahrerin, das Motorrad in die Grünfläche zu schieben. Die unfallverursachende Pkw-Fahrerin und der unter Schock stehende Motorradfahrer kamen kurz in Gespräch, hierbei kam es jedoch zur keinem Personalienaustausch. Nach dem Gespräch setzte die Fahrerin ihre Fahrt vor.

Die unbekannte Pkw-Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle ohne ihre gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Pkw nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim unter der Rufnummer 08035/9068-0 entgegen.