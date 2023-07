Heroin in der Hosentasche: Unbeschwerter Urlaubstrip eines 53-Jährigen endet am Irschenberg

Von: Dieter Dorby

Die Grenzpolizei Kreuth erwischte den 53-Jährigen am Irschenberg. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Johann Medvey

Eineinhalb Monate Urlaub waren geplant, und dafür hatte man sich gut eingedeckt. Doch am Irschenberg endete der Urlaubstrip, bevor er richtig begonnen hatte.

Mit Heroin „am Mann“ und weiteren Betäubungsmitteln im Gepäck erwischten Schleierfahnder der Grenzpolizeistation Kreuth einen 53-Jährigen auf seiner Reise in den Urlaub. Am vergangenen Montag gegen 17.30 Uhr überprüften die Beamten an der Tank- und Rastanlage Irschenberg einen geparkten Audi mit französischer Zulassung.

Die beiden Fahrzeuginsassen waren nach ihren Angaben auf dem Weg nach Kroatien, um dort für eineinhalb Monate Urlaub zu machen. Während der Kontrolle fanden die Grenzpolizisten in der Cargo Short des 53-Jährigen mehrere Gramm Heroin. Der Rucksack des Mannes enthielt zudem knapp 40 Gramm Haschisch sowie weit über 100 Tabletten Methadon.

Methadon vom Arzt verschrieben

Der gebürtige Franzose wurde vorläufig festgenommen und wegen Schmuggel von Drogen angezeigt. Sowohl Heroin als auch Haschisch stellten die Beamten sicher. Weil das Methadon nachweislich von einem Arzt in Frankreich verschrieben worden war, wurde es dem Mann belassen. Nachdem er einen mittleren vierstelligen Eurobetrag als Sicherheit hinterlegt hatte, konnte er seine Reise mit deutlich geschmälter Urlaubskasse fortsetzen.

ddy