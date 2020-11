Hilfsprojekt aus Irschenberg: San Anian spielt weiter wichtige Rolle

Es ist still geworden um San Anian, das Hilfsprojekt in Ecuador, das vor 27 Jahren von Irschenberg aus ins Leben gerufen worden war. Doch der Kontakt besteht weiter.

Irschenberg – Es ist still geworden um San Anian, das Hilfsprojekt in Ecuador, das vor 27 Jahren von Irschenberg aus ins Leben gerufen worden war und 2016 aufgrund der politischen Rahmenbedingungen beendet wurde. Doch der Kontakt ist nie abgerissen. Nun berichtet Christoph Freundl, der 1993 im Rahmen seines Ersatzdienstes eine Herberge für Straßenkinder in Ambato eröffnet hatte, dass das einstige Schul- und Förderzentrum für Kinder aus ärmsten Verhältnissen in der Stadt Ambato heute behinderte Erwachsene betreut und damit eine große soziale Lücke schließt.

Die ehemaligen Leiter des Projekts, Javier Argüello und Mirian Zurita, hatten sich zum Ziel gesetzt, „unter höchstem persönlichem Einsatz und allen finanziellen Risiken San Anian weiterleben zu lassen“, erzählt Freundl. Das Projekt gebe weiterhin bedürftigen Menschen der Region Lebenshilfe – lediglich die Bezugsgruppe habe sich geändert.

Wie Argüello gegenüber Freundl berichtet, betreut die neue Stiftung San Anian aktuell Menschen mit leichter oder schwerer Behinderung im Alter von 18 bis 64 Jahren. 60 Klienten seien aktuell dort untergebracht.

Hilfe für Behinderte

Die Bedeutung dieser Hilfe ist groß, denn „San Anian ist die einzige Anlaufstelle für erwachsene Menschen mit Behinderung in Ambato“. Zwar gibt es eine Förderschule, die jedoch nur für Minderjährige zugänglich ist. Somit betreut und begleitet San Anian erwachsene Behinderte, während ihre pflegenden Angehörigen in der Arbeit sind.

Freiwillige Spenden für San Anian weiterhin möglich

Finanziert wird San Anian heute durch staatliche Förderung, die vertraglich zwischen San Anian und dem Ministerium für wirtschaftliche und soziale Inklusion garantiert ist. Zudem sind aber mittlerweile auch wieder freiwillige Spenden über das Adveniatkonto in Deutschland möglich. Die aktuelle Bankverbindung lautet: Bischöfliches Hilfswerk Adveniat, IBAN DE03 3606 0295 0000 0173 45, Swift-BIC-Code GENODED1BBE. Verwendungszweck ist „San Anian Ambato Ecu“. Bei Angabe von Name und Anschrift im Überweisungsträger ist eine Spendenquittung möglich. Laut Freundl überwacht die Diözese Ambato, dass die Spenden zweckgebunden verwendet werden.

Belastungen auch durch Corona-Pandemie

Dabei wird auch San Anian durch die Corona-Pandemie belastet. „Wir arbeiten derzeit im virtuellen Modus und mit individuellen Hausbesuchen bei den Klienten und hoffen, dass eine Rückkehr in die Einrichtung bald möglich sein wird“, sagt Argüello. „Finanziell sind wir sehr betroffen, weil der Großteil der Selbstfinanzierungsmaßnahmen von der Interaktion mit der Gesellschaft lebt, und genau das derzeit sehr schwierig ist.“

Spenden aus Deutschland habe man bisher für Innensanierungen in der neuen Einrichtung, Baumaterial sowie ein Sicherheitssystem genutzt, berichtet Freundl. Jedoch benötige man noch eine Ausstattung für den Multisensorikraum, das Spielfeld brauche eine Asphaltierung, die Rückwand des neuen Gebäudes einen neuen Anstrich, und die Grünflächen sollten ebenfalls erneuert werden.

Weitere Infos

gibt es per E-Mail an info@san-anian.de.