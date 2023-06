Hitzige Diskussion ums Verursacherprinzip: Bürger sehen Betriebe zu wenig in der Pflicht

Von: Dieter Dorby

Teilen

Viel Diskussionsbedarf zu den großen Themen in Irschenberg: Über 70 Zuhörer kamen zum zweiten Infoabend der BI, für die (v.r.) Jürgen Greive und Florian Kories moderierten. © Thomas Plettenberg

Beim Bezahlen hört der Spaß auf. Das hat sich beim zweiten Infoabend der Bürgerinitiative (BI) Irschenberg am Mittwoch im Kramerwirt bestätigt. Wie berichtet, will die Gemeinde eine neue Kläranlage inklusive einer vierten Reinigungsstufe bauen.

Irschenberg – Mindestens sieben Millionen Euro wird der Neubau laut Schätzungen der Kommune aus dem Jahr 2019 kosten. Bezahlen müssen das jene, die an der gemeindlichen Abwasserentsorgung hängen. Und das wird nicht billig.

Als ein Kostenfaktor gilt jene vierte Reinigungsstufe, die mit Aktivkohle beste Reinigungsergebnisse erzielen soll, wie Referent Professor Dr.-Ing. F. Wolfgang Günthert erläutert hatte. „Die vierte Stufe hat nicht die Gemeinde erfunden, sondern sie ist im Gespräch mit dem Wasserwirtschaftsamt (WWA) entstanden“, betonte Bürgermeister Klaus Meixner, der erstmals zum BI-Infoabend gekommen war. „Wir wollen nichts Halbes machen. Wir brauchen die vierte Stufe für die Genehmigung, weil wir sauberes Wasser einleiten müssen.“

Bürgerversammlung am 19. Juli

Dem widersprach ein Bürger vehement: Sein Anruf beim WWA habe ergeben, dass die vierte Stufe weder Forderung noch Voraussetzung sei – „das ist eine Lüge“. Was Meixner zurückwies und bekräftigte: „Wir müssen sauberes Wasser einleiten.“ Hans Maier, neben Regina Gruber, Brigitte Klamt und Marinus Eyrainer einziger Vertreter aus dem Gemeinderat, ergänzte, man rechne damit, dass die vierte Stufe später mal Vorschrift werde. Zudem verwies Meixner darauf, dass die Gemeinde bei der Bürgerversammlung am Mittwoch, 19. Juli, 19.30 Uhr im Trachtenheim das Projekt genau mit Zahlen vorstellen werde.

Kropfbach ertüchtigen

Ein Anwohner aus der Waldsiedlung hatte dazu einen anderen Tipp parat, wie die bestehende Anlage aus dem Jahr 1980 ertüchtigt werden könnte: Er riet, den schwachen Kropfbach als Vorfluter, in den das gereinigte Wasser geleitet wird, zu stärken, indem die vor Jahrzehnten zugeschütteten Gräben unterhalb des Kinderdorfs wieder geöffnet werden. Die seien zugleich mit ein Grund, warum bei Starkregenereignissen Wasser vehement in die Waldsiedlung drücke. Ein Ansinnen, das mit Grundeigner, Landwirt und Zweitem Bürgermeister Eyrainer zu einem kurzen echauffierten Wortwechsel führte.

Hohe Kosten für die Bürger

Mit welchen Kosten die Bürger rechnen müssten, hatte der bei der BI engagierte Abwasserexperte Jürgen Greive hochgerechnet. Sein Ergebnis: Bei einem einmaligem Verbesserungsbeitrag und einem Bürgeranteil von 5,85 Millionen Euro ermittelte er für ein Haus mit 200 Quadratmetern Geschoßfläche und 1000 Quadratmetern Grund 11.800 Euro Beitrag. Abgerechnet über die Abwassergebühr liege die Mehrbelastung über 30 Jahre bei 7080 Euro (nachzulesen auf www.irschenberg.org).

Bei der Gebühr werde ein Großteil der Kosten durch die lange Kreditlaufzeit verursacht, erklärte Greive, aber es sei näher dran am Verursacherprinzip: „Wer viel verbraucht, zahlt auch viel.“ Im Haushalt 2023 der Gemeinde sei eine Mischkalkulation im Verhältnis 50:50 als Grundlage hinterlegt (wir berichteten).

Hoher Bedarf bei Gastronomie und Gewerbe

Das hohe Kostenaufkommen pro Anschluss liegt laut Greive vor allem auch darin begründet, dass nicht mal die Hälfte der Irschenberger Bürger an die Kläranlage angeschlossen seien. Eingeleitet würden etwa 1400 sogenannter Einwohnergleichwerte, jedoch werde die Anlage von 5000 auf 7000 Einwohnergleichwerte vergrößert – als Entwicklungspuffer. Der Rest, so der Anwohner aus der Waldsiedlung, werde vor allem von den „großen Gastronomiebetrieben und Großtankstellen an der Autobahn“ gebraucht – „die Autobahn entsorgt über Irschenberg“. Sein Vorschlag, in der Nähe an der Leitzach als starkem Vorfluter ein zweites Klärwerk zu bauen, das die Betriebe zahlen, wurde seitens der Gemeinde wegen doppeltem Unterhalt als nicht sinnvoll erachtet.

ddy