Schwere Verletzungen: Holzkirchner Radler (50) bei Irschenberg auf gerader Strecke umgefahren

Von: Christian Masengarb

Teilen

Ein Rennradfahrer (50) aus Holzkirchen hat sich einen Knöchelbruch mit Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung zugezogen, als ihn ein 35-Jähriger mit seinem VW-Bus umgefahren hat. © Stephan Jansen

Ein Rennradfahrer (50) aus Holzkirchen hat sich einen Knöchelbruch mit Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung zugezogen, als ihn ein 35-Jähriger mit seinem VW-Bus umgefahren hat.

Irschenberg - Ein 50-jähriger Rennradfahrer aus Holzkirchen hat sich am Samstag einen Knöchelbruch mit Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung zugezogen, als ihn ein 35-Jähriger aus Greiling (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) auf gerader Straße bei Irschenberg mit seinem VW-Bus umgefahren hat.

Mehr aus Irschenberg: Bürgerversammlung in Irschenberg: Klaus Meixner gibt Einblicke in die Verwaltungsarbeit

Schwere Verletzungen: Holzkirchner Radler (50) bei Irschenberg auf gerader Strecke umgefahren

Laut Polizei radelte der Holzkirchner gegen 12 Uhr auf der Kreisstraße MB 1 vom Bruckmühler Ortsteil Götting (Landkreis Rosenheim) Richtung Irschenberg. Nachdem er die Waldsiedlung passiert hatte und auf dem geraden Streckenabschnitt auf die folgende Steigung zufuhr, näherte sich von hinten der Greilinger mit seinem VW-Bus. Dieser übersah aus bislang nicht bekannten Gründen den Radfahrer und fuhr auf ihn auf.

Mehr aus Holzkirchen: „Die Leute denken, das ist nur ein Spielzeug“: Polizist informiert über E-Scooter

Der Holzkirchner stürzte und zog sich einen deutlich sichtbaren Knöchelbruch am rechten Fuß zu. Eine Verletzung an der Wirbelsäule konnte bei der Unfallaufnahme nicht ausgeschlossen werden.

Der Holzkirchner wurde mit seinen schweren Verletzungen ins Krankenhaus Agatharied eingeliefert. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf insgesamt 2000 Euro.

Lesen Sie auch: Digitalfunk: Neue Anlagen für Eyrain und Jedling - LKA stellt Pläne vor

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.