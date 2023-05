„Ich würde nichts anders machen“: Halbzeitbilanz vom Irschenberger Bürgermeister

Eingelebt in sein Amt hat sich Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner. Der Sprung zum Bürgermeister sei eine Umstellung gewesen – trotz der Erfahrung aus elf Jahren als Stellvertreter.

Klaus Meixner im Interview

Von Dieter Dorby schließen

Halbzeit bei der ersten Amtszeit der neuen Bürgermeister: Das nehmen wir zum Anlass, mit den Rathauschefs Zwischenbilanz zu ziehen. Diesmal im Gespräch: Klaus Meixner aus Irschenberg.

Irschenberg – Nach dem unerwarteten Tod von Bürgermeister Hans Schönauer am 31. Januar 2019 musste Irschenberg neu wählen. Zweiter Bürgermeister Klaus Meixner (64, CSU), Dritter Bürgermeister Hans Nirschl (58, FWG Irschenberg) und Marcus Hermann (44, FDP/Aktive Bürger) traten an – das Rennen machte im ersten Wahlgang Meixner (52,4%). Seine ersten vier Jahre als Rathauschef sind geprägt vom Konsolidieren. Seit dem Bekanntwerden der Kiesabbaupläne in Oberhasling fordert nicht nur die Bürgerinitiative mehr Bereitschaft für Dialog und Mitsprache von der Gemeinde.

Herr Meixner, Sie waren elf Jahre Zweiter Bürgermeister unter Hans Schönauer und dann plötzlich selbst Rathauschef. War das ein großer Schritt?

Klaus Meixner: Es war schon eine krasse Umstellung. Als Zweiter Bürgermeister ist man viel weiter weg vom Geschehen. Man ist ja nur gelegentlich im Rathaus und nicht täglich.

„Erst Werkstatt, dann Rathaus“

Wie war es in der Zeit nach Schönauers Tod, als Sie bis zur Wahl die Amtsgeschäfte führten?

Klaus Meixner: Das Brutalste ist, dass niemand mehr da war, um zu fragen. Wir haben damals gemacht, was gemacht werden musste. Parallel hatte ich ja auch noch meinen Zimmereibetrieb. Morgens bin ich erst in die Werkstatt, danach ins Rathaus. Aber es war für alle ein Schock.

Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie richtig drin waren im Amt?

Klaus Meixner: Ein Jahr braucht man zum Reinkommen. Meine Erfahrung als Zweiter Bürgermeister hat geholfen, um nicht bei Null anzufangen. Aber täglich ist es eine ganz andere Herausforderung. weil die Aufgaben so vielfältig sind.

Was forderte Sie am meistens?

Klaus Meixner: Es sind eigentlich viele Parallelen zum Selbstständigen. Man muss Entscheidungen treffen. Gerade die Zeit mit Corona war total neu – es gab keine Erfahrungswerte. Aber wir haben uns mit Kindergarten und Schule zusammengetan und es gut gemeistert.

Was hat sich für Sie persönlich am meisten geändert?

Klaus Meixner: (lacht) Ich werde bei der Arbeit nicht mehr so nass wie früher.

Mit dem beantragten Kiesabbau in Oberhasling kam ein Thema hinzu, das für Unruhe sorgt. War dies absehbar?

Klaus Meixner: Nein. Einen solchen Antrag hat es in Irschenberg noch nie gegeben. Früher gab es kleine Vorhaben von Bauern für den Eigenbedarf, aber nie gewerbsmäßig wie jetzt. Auch die Wellen, die das geschlagen hat, waren für uns nicht vorhersehbar. Aber ich würde trotzdem nichts anders machen.

Seit der Kiesabbau ein öffentliches Thema ist, wird von der Gemeinde Offenheit und Transparenz gefordert. Eine schwierige Aufgabe?

Klaus Meixner: Das ist eine Frage der Zeit – die hat sich geändert. So etwas hat es früher zu Zeiten von Hans Schönauer nicht gegeben. Das war auch nicht gefordert. Die Leute sind ins Rathaus gekommen, und man hat geredet. Damals hatte ich nicht das Gefühl, dass die Gemeinde nicht präsent ist. Das gilt, denke ich, auch für andere Kommunen. Unser Rathaus hatten wir auch zu Corona-Zeiten für die Bürger offen. Da waren wir flexibler als andere.

Heute ist Kommunikation ein wichtiges Thema.

Klaus Meixner: Die Grundlage kommt von der Bürgerinitiative. Seit es sie gibt, ist es schwieriger geworden. Aber wir haben im Gemeinderat beratschlagt, dass wir daran arbeiten. Wir haben jetzt auch jemanden beauftragt, dass er für die Gemeinde aktiv ist und sie dabei unterstützt zu zeigen, was los ist – auch auf Facebook und Instagram. Mal schauen, ob das für okay befunden wird.

Vieles ist Neuland, sagen Sie. Gilt das auch für die Kläranlage?

Klaus Meixner: Ja. Einer der ersten Aufträge meiner Amtszeit war das Klärwerk. Die Ansage vom Wasserwirtschaftsamt war deutlich: ohne Planungsbeginn für einen Neubau keine weitere Genehmigung. Schon 2016 ging es los. Schönauer wollte den Anschluss nach Götting, aber das gab deren Netz nicht her. Als ich im Amt war, gab es weitere Gespräche mit dem Ergebnis, neu bauen zu müssen. Wir machen also nur, was uns aufgedrängt wird. Der Planer hat als Kostengrenze sieben Millionen Euro von uns bekommen. Daran muss er sich halten.

Wie geht es weiter in Sachen Einheimischenmodell? Wird es in Irschenberg Vergaberegeln geben wie in Fischbachau?

Klaus Meixner: Ein solches Regelwerk ist ein Thema – wir werden das durchleuchten. Mit dem Leitzachfeld haben wir ein Gebiet in Planung. Bei dem werden wir uns mit den Kriterien auseinander setzen. Egal, ob es nach dem Muster von Fischbachau läuft oder anders: Die Regelungen werden allgemein gültig sein.

Wie soll Irschenberg 2026 aussehen?

Klaus Meixner: Projekte wie die Kläranlage sollen laufen, und der Gemeinde soll es weiterhin gut gehen – mit einer normalen Lebensqualität, mit einem Vereinsleben, das funktioniert, und Ehrenamtlichen. Das alles stützt uns und den Zusammenhalt. Klar ist aber auch: Man kann es nicht allen recht machen.

So beurteilt Gegenkandidat Hans Nirschl (FWG Irschenberg) Meixners Arbeit

In der außer Turnus gelaufenen Wahl 2019 holte Hans Nirschl (FWG Irschenberg) mit Prozent das zweitbeste Ergebnis hinter Klaus Meixner (CSU) und vor Marcus Hermann (FDP/Aktive Bürger, 10,0%). Auf unsere Bitte beurteilt er die bisherige Arbeit des Wahlsiegers:



„Eine Bewertung steht mir eigentlich nicht zu, denn letztlich kann es nur der wirklich beurteilen, der in der Verantwortung steht. Man kann aber schon feststellen, dass Klaus Meixner zum Einstieg schwere Jahre hatte – gerade mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie. Unabhängig davon sind auch große Aufgaben zu bewältigen.



Ich wünsche dem Bürgermeister, dass er die wertvolle Arbeit des Gemeinderats mit dem Engagement der Bürger zusammenführen kann auf eine Linie – mit dem Ziel, dass am Ende die gesamte Gemeinde Irschenberg den großen Nutzen davon hat. Insgesamt fällt mir auf, dass der Kommunikationsfluss in der Gemeinde gelitten hat. Ich hoffe deshalb auch, dass die Bürger wieder richtig informiert werden über das, was in Irschenberg läuft. Das gilt vor allem bei den Themen, die sie direkt und unmittelbar selbst betreffen.“

Zur Halbzeit

Halbzeit bei der ersten Amtszeit der neuen Bürgermeister: Das nehmen wir zum Anlass, mit den Rathauschefs Zwischenbilanz zu ziehen. Zu Wort kommen sollen dabei, so vorhanden, auch bei der Wahl unterlegene Kandidaten.

ddy