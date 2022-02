Interviews, Fakten und viele Anekdoten: Gisela Hennen skizziert Irschenbergs wirtschaftliche Entwicklung

Von: Dieter Dorby

Teilen

Freude am Schreiben: Drei Jahre Arbeit hat Gisela Hennen in ihr neues Buch über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Irschenberg gesteckt. © tp

Die Unternehmen und Betriebe eines Ortes gehören zum täglichen Leben. Manch einen kennt und nutzt man, von anderen weiß man gar nicht, dass es sie gibt. Für Irschenberg hat Gisela Hennen nun die Firmen im Gemeindegebiet zusammengefasst und in ihrem neuen Buch dargestellt.

Das Buch ist über ausgewählte Bezugsstellen erhältlich – als komprimierter Überblick auf 240 Seiten.

Die Herangehensweise an das Thema war weniger investigativ, sondern partnerschaftlich. Die Autorin kontaktierte alle Firmen und Betriebe im Gemeindegebiet – versehen mit einem Empfehlungsschreiben von Bürgermeister Klaus Meixner. Nicht alle Firmen wollten mitmachen, aber der Großteil war dazu bereit. Die Aussagen dieser Inhaber und Geschäftsführer, die sie auch persönlich besucht hatte, flossen in das Buch ein.

Motivation, Sorgen und Philosophie

Das Ergebnis ist ein breiter Überblick, der auch subjektive Eindrücke der Unternehmer vermittelt. Deren Motivation, Sorgen, Problemlösungen und Philosophien bilden eine weitere inhaltliche Ebene.

Zudem hat Hennen die Entwicklung des Irschenberger Gewerbes seit dem Kriegsende skizziert. „Die Lebensader ist sicherlich die Autobahn“, stellt sie fest. „Sie hat sicher einiges an Entwicklung verhindert, gerade beim Tourismus, aber auch viel ermöglicht.“

Einblicke in die Anfangszeiten

Spannend ist dabei, auch einige Einblicke in die Anfangszeiten von Firmen aus erster Hand zu bekommen: Wie kam es dazu, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen? Eine Sammlung an Erfahrungsberichten, die auch für Start-up-Macher und Jungunternehmer interessant sein kann. Einige sind erst seit wenigen Jahren Unternehmer, andere wiederum haben den Familienbetrieb übernommen. Hinzu haben auch einige private Fotos den Weg in dieses Buch gefunden.

Buch über den eigenen Vater

Das Schreiben hat Gisela Hennen durch Zufall für sich entdeckt. Im Rahmen des Arbeitskreises Geschichte, zu dem sie der ehemalige Bürgermeister Quirin Höß eingeladen hatte, kam es 2009 zu ihrem ersten Buch: „Irschenberg – Gemeinde- und Schulgeschichte“. Es folgte 2014 „Sich selber treu – sich selber fremd“, das ihren 1943 im Krieg gefallenen Vater und dessen Briefe an die Familie zum Thema hatte. Anhand der Briefe, der Kompanieberichte und der Propaganda in der Zeitung rekonstruierte die heute 84-jährige Irschenbergerin die Geschehnisse an der Front. Zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs veröffentlichte sie 2018 den Band „Die Irschenberger im 1. Weltkrieg – Wenn endlich Frieden wäre“.

Mit der Entwicklung der Wirtschaft in Irschenberg hat Hennen ein neues Feld für sich entdeckt, das bislang unbestellt war.

Das Buch

„Irschenberg – Vom Dorf zum begehrten Wirtschaftsstandort“ ist zum Preis von 38 Euro in Miesbach beim Buch am Markt sowie in Irschenberg bei der Gemeinde (Marlene Schelshorn), der Raiffeisenbank und Gisela Hennen (Telefon 0 80 62 / 17 64) erhältlich.

ddy