Am Irschenberg: Baby löst Handbremse - Auto rollt los - Vater eingeklemmt

An der Rastanlage Irschenberg an der A8 hat ein Baby die Handbremse eines Autos gelöst. Der Wagen rollte los. Der Vater wurde schwerverletzt.

Irschenberg - An der Rastanlage Irschenberg hat ein zurückrollendes Auto einen Familienvater erfasst und zwischen zwei Wagen eingeklemmt. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen losgerollt, weil ein Baby im Auto die Handbremse gelöst hatte.

Irschenberg: Baby löst Handbremse - Auto rollt los - Vater eingeklemmt

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13.50 Uhr. Eine 44-jährige Mutter aus dem Raum Düsseldorf betankte ihren Mercedes an der Rastanlage Irschenberg. Während sie im Kassenraum bezahlte, kletterte das dreijährige Kind, das mit seiner Oma im Auto geblieben war, von der Rückbank nach vorne und löste dabei die Handbremse.

Das Auto rollte daraufhin rückwärts los. Es erfasste einen 32-jährigen Familienvater aus Dänemark, der neben seinem Wagen stand. Der Mann wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. In der Nähe stehende Menschen konnten ihn zwar sofort befreien. Dennoch brach sich der Däne bei dem Zusammenstoß beide Beine mehrmals und verletzte sich am Arm. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.

Im Einsatz befanden sich unter anderem ein Rettungswagen aus Feldkichen und ein Notarztteam. Die Polizei muss jetzt klären, wie es genau zu diesen unglücklichen Verkettungen gelangen konnte.

