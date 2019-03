Schlimmer Unfall auf der A8: Ein Mercedes-Fahrer verursachte am Montagvormittag einen Massencrash auf der Autobahn. Ein Großaufgebot der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren vor Ort.

Update vom 18. März, 17.03 Uhr: In dem Mercedes Vito aus dem Kreis Kassel erlitt eine Frau schwere Gesichtsverletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Münchner Klinik. Die Frau saß hinter dem Beifahrer in zweiter Reihe. Die anderen fünf Beifahrer wurden mittelschwer verletzt, darunter ein vierjähriges Kind.

Auch die vier Personen in dem Fiat wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle in umliegende Krankenhäuser. Die drei Insassen in der Mercedes C-Klasse wurden leicht verletzt und konnten ambulant behandelt werden. Ausgelöst hatte die Massenkarambolage laut der Verkehrspolizei Rosenheim der Fahrer der Mercedes C-Klasse.

Der 30-jährige Serbe überholte die beiden anderen Fahrzeuge verbotener Weise rechts und scherte dann vom Mittelstreifen so knapp auf die linke Spur ein, dass der ebenfalls 30-jährige Fahrer des Fiats zur Vollbremsung gezwungen wurde. Einzig die Mercedes C-Klasse war noch fahrtüchtig. Die anderen beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Kleinbus wurde besonders schwer an der Front beschädigt.

Mann überholt von rechts und löst schlimmen Massen-Crash auf A8 aus - 13 Verletzte

Update, 13.04 Uhr: Der Rückstau reicht immer noch bis auf die A93 zurück. Die Feuerwehr Irschenberg war mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort. Sie wurde um 10.58 Uhr alarmiert. „Wir haben die Autobahn für den Rettungshubschrauber komplett gesperrt, das Trümmerfeld beseitigt und auslaufende Flüssigkeiten gebunden“, sagt Thomas Niggl, Kommandant der Feuerwehr Irschenberg. Die A8 Richtung München war rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

Update, 12.38 Uhr: Die Unfallstelle ist geräumt und die Autobahn ist seit Kurzem laut Verkehrspolizei Rosenheim wieder freigegeben. Der Rückstau ist riesig. Es staut sich aktuell noch bis hinter das Inntaldreieck zurück. Der Stau entspannt sich nur sehr langsam.

An dem Unfall waren mindestens drei Pkw beteiligt. Vorne ein Mercedes, dazwischen ein größerer SUV, am Ende ein Kleinbus von Mercedes. Im Kleinbus gab es dem Vernehmen nach einen Schwerverletzten. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Update, 11.41 Uhr: Ein Rettungshubschrauber ist gelandet. Die Autobahn ist komplett gesperrt. Der Einsatz dauert an. Der Stau wächst weiter. Er reicht nun bis weit hinter zur Ausfahrt Bad Aibling zurück.

Erstmeldung, 11.15 Uhr: Irschenberg - Bisher unbestätigten Meldungen zufolge ereignete sich gegen 11 Uhr ein größerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A8 Richtung München. Der Unfall passierte kurz vor der Ausfahrt Irschenberg an der Steigung. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort.

Unfall auf A8 Höhe Irschenberg - Mehrere Fahrzeuge beteiligt

Aktuell bildet sich ein langer Stau, der bereits jetzt bis Bad Aibling zurückreicht.

kmm

