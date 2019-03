Lehrer rammt Leitplanke auf A8 - Polizei will ihn anhalten - doch er fährt einfach weiter

Ein Dachauer Lehrer (53) fuhr in Schlangenlinien auf der A8 Richtung Süden. Sein Stil fiel schon in Unterhaching auf. Doch auch nach mehreren Unfällen reagierte er nicht auf die Polizei.

Holzkirchen - Die Polizei Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet: Am Sonntagabend gegen 20 Uhr ging ein Notruf bei der Einsatzzentrale der Polizei in München ein. Ein Kollege der Polizeiinspektion Unterhaching hatte seinen Spätdienst beendet und befand sich auf dem Heimweg nach Rosenheim.

Er war gerade an der Anschlussstelle Unterhaching-Ost auf die Autobahn aufgefahren, als er einen vor ihm fahrenden Skodafahrer bemerkte.

Der Fahrer dieses Pkw aus Dachau fuhr in Schlangenlinien und gefährdete dadurch andere Autofahrer. Die Beamten der Autobahnpolizei Holzkirchen stellten sich im Bereich der Anschlussstelle Holzkirchen auf, um den Skodafahrer abzufangen.

Noch bevor der Skoda Holzkirchen erreichte, krachte er rund 2 Kilometer vor der Tank- und Rastanlage Holzkirchen Süd in die Mittelleitplanke. Davon unbeeindruckt, setzte er seine Fahrt in Richtung Süden fort.

Der Kollege der PI Unterhaching blieb hinten dran und warnte den nachfolgenden Verkehr mittels eingeschaltetem Warnblinklicht. An der Anschlussstelle Holzkirchen wurde der Skodafahrer vom Streifenteam der APS Holzkirchen „aufgenommen“.

Polizei versucht immer wieder betrunkenen Lehrer zu stoppen - doch der fährt immer weiter

Mit dem Signal „Bitte Folgen“ sollte er dazu bewegt werden, die Autobahn in Weyarn zu verlassen. Die Anhalteversuche der Streife ignorierte der Fahrer jedoch. Ein weiterer Versuch, das Auto im Bereich Seehamer See von der Autobahn zu bekommen, schlug wieder fehl. Der Mann setze zwar den Blinker und deutete an, auf den Parkplatz folgen zu wollen, doch im letzten Moment zog er nach links wieder auf die Autobahn.

Mann baut mehrere Unfälle - doch fährt bis zum Irschenberg

In der Leitzachsenke kam der 53-jährige Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Leitpfosten, um dann erneut die Fahrt Richtung Süden fortzusetzen.

Erst am Irschenberg endete seine Chaos-Fahrt auf der A8

Erst auf der Abfahrtspur der Anschlussstelle Irschenberg konnte der Skodafahrer ohne Gefahr für andere Autofahrer gestoppt werden. Es stellte sich schnell heraus, dass Alkohol im Spiel war.

Der Alko-Test ergab rund 2,5 Promille. Der Führerschein, den der Lehrer erst seit kurzer Zeit wieder hatte, wurde sichergestellt. Die anschließende Blutentnahme erfolgte im KH Agatharied.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 EUR. An den Verkehrseinrichtungen entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 EUR.

Der Lehrer wird mit einem hohen Strafmaß rechnen müssen.

