Schwertransport verliert am Irschenberg Kontrolle und schleudert in Wiese - Stau auf A8

Auf der A8 ist im Bereich Irschenberg ein Schwertransporter verunglückt. Der Fahrer des Gespanns verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.

Irschenberg - In der Nacht zu Samstag verlor ein Schwertransporter auf der A8 im Bereich Irschenberg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Unfall ereignete sich gegen 0.20 Uhr, teilt die Verkehrspolizei Rosenheim mit. Der serbische Fahrer war in Richtung Salzburg unterwegs, als er von der Autobahn abkam, so die Polizei. Der Schwertransporter blieb in einer Wiese stecken.

A8/Irschenberg: Schwertransport verliert am Irschenberg Kontrolle und kommt von Autobahn ab

Laut ersten Informationen von der Unfallstelle, touchierte der Tieflader zunächst die rechte Leitplanke und geriet dann außer Kontrolle. Daraufhin krachte der Transporter in die Mittelleitplanke, um im Anschluss über die Böschung in eine Wiese zu geraten. Der Transporter hatte ein einzelnes Kettenfahrgestell geladen, das um die 48 Tonnen wiegen soll. Diese riesigen Kettenfahrgestelle werden unter anderem im Erd- und Tagebau eingesetzt.

Die Leitplanke sowie zwei Fahrzeuge wurden beschädigt. Ein Spezialkran wurde zur Bergung angefordert. Aufgrund der Bergungsarbeiten kommt es weiterhin zu Verkehrsbehinderungen und Stau. Am Nachmittag staute es sich in Richtung Salzburg auf 14 Kilometer.

