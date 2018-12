Explosionsgefahr auf der Autobahn - Vollsperrung

Wegen eines Fahrzeugbrands musste die A8 komplett gesperrt werden. Es bestand Explosionsgefahr.

Irschenberg - Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Lenker eines Mercedes am Samstag gegen 12 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Aibling und Irschenberg in Fahrtrichtung München, dass sein Wagen Feuer gefangen hatte. Es gelang ihm aber noch, am Seitenstreifen anzuhalten und den Pkw zu verlassen, ehe dieser in Vollbrand geriet.

Nach Vorfall: Stau auf A8

Die Autobahn musste aufgrund der Rauchentwicklung und einer möglichen Explosionsgefahr wegen im Fahrzeug befindlicher Druckluftflaschen während der Bergung total gesperrt werden. Der Stau reichte deutlich bis über die Anschlussstelle Bad Aibling hinaus.

Lesen Sie auch:

Real-Madrid-Star kauft Luxus-Auto in Schongau - und bekommt in Spanien deshalb richtig Ärger

Ein Real Madrid-Spieler hat einen neuen Rolls Royce - und zwar aus Schongau. Was dort für Begeisterung sorgte, handelte dem Kicker daheim einen Haufen Ärger ein.

Winter-Wetter: Achtung, DWD gibt mehrere Warnungen heraus

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen in ganz Bayern. Aktuell rollt Warmfront an - und das nach sehr starkem Frost. Es droht Glätte.

mm