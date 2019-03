Irschenberg: Klaus Meixner will für CSU das Rathaus erobern

Als Kandidat der CSU für das Bürgermeisteramt tritt Klaus Meixner (r.) an. Die Wahl leitete Holzkirchens Bürgermeister Olaf von Löwis.

15 Unterstützer traten in Partei ein

Es war in den vergangenen Wochen in Irschenberg ein offenes Geheimnis, nun ist es offiziell: Klaus Meixner tritt als Kandidat der CSU für das Bürgermeisteramt an.