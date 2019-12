Unbekannter drängt Skoda-Fahrer ab und flüchtet

Ein Skoda-Fahrer ist abgedrängt worden und hat einen Unfall gebaut. Der zweite Beteiligte machte sich aus dem Staub.

Irschenberg - Ein unbekannter Autofahrer hat einen Skoda-Fahrer auf der B472 abgedrängt und ist anschließend geflüchtet. Der 34-jährige Skoda-Fahrer aus Brannenburg fuhr laut Polizei zwischen Wendling und Buchbichl in Richtung Miesbach.

In einer langgezogenen Kurve kam ihm am Samstag gegen 15.15 Uhr dann der unbekannte Autofahrer entgegen. Dieser kam in der Kurve auf die Spur des Skoda-Fahrers, dieser musste weit nach rechts ausweichen.

Start in den Advent: Alle Weihnachtsmärkte in der Region im Überblick.

Dabei touchierte er mit dem rechten Außenspiegel einen Leitpfosten, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro entstand. Der entgegenkommende Autofahrer kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr weg.

Sie schlugen in der Nacht zu: Wohnmobil-Einbrecher zu Haftstrafe verurteilt.

Der Brannenburger blieb bei dem Unfall unverletzt, die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf den Unbekannten geben können: Tel. 08025/2990.