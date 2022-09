Irschenberg: Breitband-Ausbau verzögert sich deutlich - Schule wird erst nach Ferienende angeschlossen

Die Deutsche Telekom sieht sich nicht in der Verantwortung für Verzögerungen beim Breitbandanschluss in Irschenberg (Symbolbild).

Telekom dementiert

Von Jonas Napiletzki schließen

In Irschenberg warten Rathaus, Schule und einige Weiler auf ihren Breitbandanschluss. Der Bürgermeister schiebt Verzögerungen auf die Telekom, der Konzern dementiert.

Irschenberg – Pünktlich zum neuen Schuljahr hätte er fertig sein sollen, der neue Breitbandanschluss in Irschenberg, der das Arbeiten in Rathaus und Schule verbessern soll. Doch die Fertigstellung verzögert sich, ebenso wie die Erschließung einiger Weiler im Gemeindegebiet. Die Schuld sieht Bürgermeister Klaus Meixner bei der Telekom. Doch die Telekom zeigt zurück auf die Gemeinde.

Insgesamt ist der Breitbandausbau in Irschenberg in vier Abschnitte unterteilt. Von denen seien die ersten beiden bereits erschlossen. „Drei und vier setzt die Telekom um – schauen wir mal, wo es hingeht“, sagt Meixner skeptisch. Bis September 2023 sollten die Arbeiten abgeschlossen sein, von denen vor allem „kleine Weiler“ profitieren würden. So recht an den Zeitplan glauben will Meixner nicht.

Gemeinde verlegt Rohre auf eigene Kosten

Seinem Bericht nach sind weder die Schule noch das Rathaus an das neue Netz angeschlossen. Der Ausbau in der Ortsmitte werde über das bayerische Gigabit-Verfahren finanziert; beauftragt ist hier: die Telekom. „Wir haben vor einem Jahr Rohre auf eigene Kosten verlegt – ein Entgegenkommen, um den Ausbau zu beschleunigen“, erklärt der Bürgermeister. Seither sei nichts passiert, die Telekom habe die Ziellinie auf diesen September verschoben.

Daraus wird aber nichts, wie der Konzern nun auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. „Wir haben auch mit der Gemeinde gesprochen“, sagt Markus Jodl, Pressesprecher der Deutschen Telekom und ergänzt: „Es gibt keine Verzögerungen von unserer Seite.“ Dass es dennoch länger dauert, liege an der Gemeinde. So sei die Telekom zwar darüber informiert worden, dass die Gemeinde die Rohrstruktur zu Schule und Rathaus errichte. Der notwendige Rohr-Ankauf sei aber vonseiten des Rathauses noch nicht unterschrieben worden. „Vorher sind die Rohre für uns nicht nutzbar“, sagt Jodl. Sobald das erledigt sei, gehe es weiter. Der neue Fertigstellungstermin für Schule und Rathaus: Freitag, 25. November 2022 – weit nach Beginn des neuen Schuljahres.

Schule wird Ende November angeschlossen

Die Breitband-Vorhaben drei und vier – die vom Bürgermeister benannten Weiler – sollen nun am 1. August 2023 fertig angeschlossen sein. Auch hier betont Jodl: „Es gibt keine Verzögerungen.“

Schon in der Bürgerversammlung im Juli hatte Meixner das Thema angesprochen und deutliche Verzögerungen angekündigt. Während der Versammlung zeigte Meixner unter anderem auf ein Foto an einer Leinwand und kommentierte: „Da ist jemand, der was anschließt.“ In der Präsentation war ein Techniker an einem Verteilerkasten zu sehen. Aber: „Mir wär’s lieber, wenn er öfter etwas anschließen würde“, scherzte Meixner. Dass auch der September-Termin nicht klappen wird, wusste er damals noch nicht.

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.