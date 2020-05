Irschenbergs bröselnder Kirchturm wird saniert

Seit August 2017 werden die Glocken von St. Johann in Irschenberg nicht mehr geläutet, weil der Kirchturm zu bröseln begann. Seitdem wurde die Sanierung geplant und auf den Weg gebracht. Nun gehen die Arbeiten endlich los.

Lange hat es gedauert, bis die Sanierung des Kirchturms von St. Johann Baptist in Irschenberg festgezurrt war. Und jetzt ging es dann fast zu schnell. Denn bevor die Arbeiten am Naturstein losgehen können, muss das Gerüst, das den beschädigten Turm seit November 2017 sichert und vor Regen- und Schneenässe schützt, um eine Außentreppe ergänzt werden. Dann aber kann es losgehen. Start ist an diesem Donnerstag, sagt Tadeusz Kmiec-Forstner.

Pfarrer freut sich: „Endlich beginnen die Arbeiten“

+ Pfarrer Tadeusz Kmiec-Forstner. © tp Der Pfarrer und Leiter des Pfarrverbands Irschenberg ist glücklich, dass die Zeit des Wartens vorbei ist: „Endlich beginnen die Arbeiten.“ Vor Ostern hätten die Bietergespräche stattgefunden. Den Zuschlag habe eine Firma aus München bekommen, die sich mit der Sanierung von Natursteinen auskenne.

Wie berichtet, besteht der Kirchturm aus Tuffstein, und dieser hat die Eigenschaft, dass er Feuchtigkeit leicht aufnimmt und auch wieder abgibt. Das Problem: Die Fugen machen das auf Dauer nicht mit. Die Folge: Fugenmasse und auch Steinbrocken fielen herunter, was zunächst zur umgehenden Sperrung des Bereichs geführt hatte.

Wasserbestrahlung am Turm

Die schadhaften Fugen müssen nun ersetzt werden. Dazu erfolgt zunächst eine Wasserbestrahlung – erst mit kaltem, dann mit warmem. „Der ganze Turm wird abgespült“, erklärt Pfarrer Tadeusz. Dann könne man das Ausmaß des Schadens beurteilen und sehen, was von der Bausubstanz noch in Ordnung ist. Parallel dazu werden die Balken und Podeste im Inneren des Turms von einem Zimmerer untersucht und bei Bedarf ersetzt.

Die Kosten dafür belaufen sich dafür auf schätzungsweise 250 000 Euro – 130 000 für die Natursteinrenovierung und 120 000 für die Holzarbeiten. Hinzu kommen Arbeiten in der Sakristei und die Erneuerung des Außenputzes. Insgesamt kommen so 600 000 bis 700 000 Euro zusammen, zu denen die Kirchengemeinde ihren Beitrag leisten muss.

Kostenübernahme Verhandlungssache

Wie hoch der ist, sei Verhandlungssache, sagt der Pfarrverbandsleiter. „Normalerweise übernimmt das Ordinariat 70 Prozent und die Pfarrei 30 Prozent.“ Doch dies sei schwer zu schultern, weil man gerade erst das Pfarrheim gebaut habe. „Bei 30 Prozent sind wir pleite“, sagt der Geistliche. Und mit Eigenleistung könne man sich auch nicht einbringen. „Diese Arbeiten erfordern geschulte Leute.“ Wichtig sei jedoch, dass die Renovierung nun losgehen kann. „Dann sehen wir weiter.“

ddy