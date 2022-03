Irschenberg: Bürgerinitiative kämpft gegen den Kiesabbau - Jetzt wehrt sich der Bürgermeister

Von: Dieter Dorby

Die Bürgerinitiative Irschenberg befürchtet eine Vielzajl an Belastungen durch den geplanten Kiesabbau in Oberhasling. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Symbolfoto

In ihrem jüngsten Flyer hat sich die Bürgerinitiative Irschenberg kräftig ins Zeug gelegt gegen den geplanten Kiesabbau. Offenbar zu kräftig an manchen Stellen. Jetzt beschwerte sich Bürgermeister Klaus Meixner im Gemeinderat in einem Monolog.

Auch ohne auf der Tagesordnung zu stehen, war die geplante Kiesgrube im Ortsteil Oberhasling am Montagabend Thema im Irschenberger Gemeinderat. Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) selbst hatte es am Ende der Sitzung angesprochen unter „Bekanntgaben des Bürgermeisters“ und mahnende Worte an die in der Turnhalle im Publikum sitzenden Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) Irschenberg gerichtet.

Auslöser für Meixners Unmut war der jüngste Flyer, den die BI am Wochenende verteilt hatte. Darin stellen die Gegner ihr gewünschtes Vorgehen vor und fordern von der Gemeinde ein Zurückstellen des Bauantrags. „Schreiben kann man viel“, kommentierte der Bürgermeister. Aus seiner Sicht nehme die BI „einige Argumente nicht zur Kenntnis“. Besonders wehrt sich Meixner dagegen, dass der Eindruck erweckt werde, die Gemeinde mache nichts oder tue zu wenig. „So is aa ned.“

„Man muss nicht alles umrühren“

Immerhin gebe es Ende März ein Fachgespräch zwischen dem Rechtsanwalt der Gemeinde und dem der BI. Man müsse vorher „nicht möglichst viel in Umlauf bringen“, so Meixner. „Man muss nicht alles umrühren.“

Auch „mit der Kinderdemo bin ich nicht einverstanden“, betonte der Rathauschef. Wie berichtet, hatte die BI vergangene Woche einen Treffpunkt vor der Turnhalle gegenüber des Rathauses für Familien anberaumt. Mit Kindern, um zu zeigen, dass auch sie von den Auswirkungen des Kiesabbaus in Oberhasling betroffen sein werden – nicht zuletzt durch die Transportfahrten der Lkw durch den Ort. Meixner wehrte sich gegen Kritik am Vorgehen des Rathauses: Man müsse rechtmäßig arbeiten – man könne „keine Verhinderungsplanung“ machen. „Es hat alles eine Grenze, wie man miteinander umgeht.“

Gemeinderätin sieht BI als Gewinn

Dass es jetzt besagtes Fachgespräch gibt, begrüßte Franz Nirschl (FW Irschenberg): „Es sollte ein Miteinander sein.“ Dem stimmte seine Fraktionskollegin Regina Gruber zu: „Jede Nische soll inhaltlich ausgeleuchtet sein.“ Das Engagement der Bürgerinitiative wertete Gruber als Gewinn: „Es ist doch gut, dass sich viele Leute einbringen.“ Der Standpunkt der Gemeinde sei auf Basis der bisherigen Rechtsberatung ein anderer. Generell stellte Gruber fest: „Es wäre ein Gewinn für alle, wenn die Kiesgrube nicht kommt oder zumindest das Ausmaß kleiner wird“.

Sollte der Dialog der beiden Anwälte Ende März neue Ansätze bringen, wie man den Kiesabbau verhindern kann, wäre auch Meixner zum Kurswechsel bereit: „Wenn es eine Möglichkeit gibt, sind wir beweglich.“ Einen Beitrag zu diesem Fachgespräch habe die Gemeinde bereits früh geleistet, betonte Meixner: „Wir haben den Betroffenen geraten, dass sie sich einen eigenen Anwalt nehmen sollen.“

Bürgerinitiative kämpft gegen die Zeit

Für die Bürgerinitiative ist es nun ein Kampf gegen die Zeit. Bis 30. Mai hat die Gemeinde Zeit, das Antragsverfahren der Firma Hafner Beton aus Bruckmühl (Kreis Rosenheim) auszusetzen. Das wäre ein Zeitgewinn, um ohne Druck Konzentrationsflächen nebst Rahmenbedingungen für den Teilflächennutzungsplan auszuarbeiten. Stellt die Gemeinde sich jedoch quer, bleibt der BI nur das Initiieren eines Bürgerbegehrens.

Florian Kirchberger (FDP/Aktive Bürger) hat deshalb am Montag beantragt, für die nächste Gemeinderatssitzung am 11. April den Punkt „Beratung und Abstimmung über das Anliegen der BI“ auf die Tagesordnung zu setzen – mit dem Ziel, dem im Flyer aufgezeigten Weg der BI zu folgen. Ein Beschluss wurde aber nicht gefasst. Die BI hofft nun, dass das Fachgespräch dieses Vorgehen unterstützen wird.

ddy

