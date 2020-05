Drei Gemeinderäte stimmen trotz Beteiligung ab

Beim geplanten Sondergebiet Transport zugunsten des Transportunternehmens Lettenbichler wickelt der Gemeinderat Irschenberg Schritt für Schritt das laufende Verfahren ab. Dabei passierte ein pikanter Fehler.

In der jüngsten Sitzung des Gremiums stand die Beantwortung verschiedener Stellungnahmen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf der Tagesordnung. Eigentlich kein großes Thema, gäbe es da nicht einen Schönheitsfehler: An den insgesamt sechs Abstimmungen haben die drei Gemeinderatsmitglieder Maria Drexl (Freie Wähler Niklasreuth), geborene Lettenbichler, sowie Klaus Waldschütz (CSU) und Marinus Eyrainer (Freie Wähler Irschenberg) als Grundstücksverkäufer teilgenommen. Alle drei sind persönlich befangen und hätten damit laut Artikel 49 Gemeindeordnung weder mitberaten noch abstimmen dürfen.

Massiver Widerstand vom Bund Naturschutz

Den Hinweis von Hans Maier (FDP/Aktive Bürger), dass die drei Kollegen nicht hätten teilnehmen sollen, konterte Waldschütz: „Auch wenn ich befangen bin: Du hast keinen anderen Vorschlag für einen Unternehmer, der ein Grundstück braucht.“

Wie berichtet, plant das Transportunternehmen von Klaus Lettenbichler, Onkel von Maria Drexl, seinen Sitz im Irschenberger Ortsteil Sinnetsbichl nach Buchbichl zu verlagern. Dort soll auf rund 7000 Quadratmetern der Stützpunkt für 16 Lkw nahe der Autobahn entstehen. Wie berichtet, hatte der Bund Naturschutz dagegen heftig protestiert und versucht, das Projekt mittels Petition vor dem Bayerischen Landtag zu stoppen. Den zentralen Kritikpunkt, dass das Transportunternehmen in Buchbichl an der B472 auf der grünen Wiese baut und somit gegen das Anbindegebot verstößt, wurde mittels Ausnahmegenehmigung entkräftet. Die Gemeinde hatte versichert, dass es keine geeigneten Alternativflächen gebe. Die Petition wurde im März 2019 abgelehnt. Seitdem wird das Verfahren zur Bebauungsplanaufstellung fortgesetzt.

Das sagt der Bürgermeister

Auf Nachfrage unserer Zeitung räumte Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) den Fehler ein: „Wir haben das schlicht und einfach übersehen.“ Auf das Verfahren hat das Mitstimmen keine Auswirkung. Da die besagten Beschlüsse allesamt mit 15:1 abgesegnet wurden und Maier als einziger dagegen stimmte, hat das Mitwirken der drei Beteiligten keine Auswirkungen. Dies wäre laut Gemeindeordnung nur der Fall, wenn ihre Stimmen entscheidend gewesen wären.

Doch die Beteiligung der drei Ratsmitglieder war nicht der einzige Punkt, den Maier monierte. Er störte sich auch daran, dass auf dem neuen Stützpunkt neben der Betriebsleiterwohnung auch ein sogenanntes Boardinghouse mit sechs Doppelzimmern zum Übernachten etabliert werden soll – und zwar nicht nur für die Fahrer der Firma des Bauwerbers. „Das schadet unserer heimischen Gastronomie, die ebenfalls Zimmer vermieten“, stellte Maier fest.

Kritik auch am Boardinghouse

Von Belang ist das Boardinghouse auch planungsrechtlich, wie sich bei den Stellungnahmen zeigte. Seitens des Landratsamts kam nämlich der Hinweis, dass in Buchbichl kein Sondergebiet nötig sei, weil es keinen Unterschied zu einem normalen Gewerbegebiet gebe. Die Gemeinde führte als Gegenargument jedoch den Beherbergungsbetrieb ins Feld.

Darüber hinaus wurde seitens des Staatlichen Bauamts in Rosenheim in einer neuen Fassung auf den zunächst geforderten Bau einer Linksabbiegespur auf der B 472 in Richtung Autobahn verzichtet. Die Behörde folgt damit nun dem Vorschlag der Gemeinde, die davon ausgeht, dass eine zusätzliche Abbiegespur zum Transportunternehmen verzichtbar sei, weil der Verkehr sich hauptsächlich zwischen der A8 und dem Firmengelände abspielen werde. Sollte sich dies nicht bewahrheiten, soll die Spur nachträglich gebaut werden. Die Kosten dafür müsste laut Meixner ebenfalls der Bauwerber tragen.

ddy