Hunderte Quadratmeter Wiese in Brand - Feuerwehr braucht Verstärkung

Brand in Waldlichtung

von Katarina Amtmann schließen

In Irschenberg ging am Mittwoch eine Waldlichtung in Flammen auf. Für die Helfer gestaltete sich der Einsatz schwierig - es musste Verstärkung angefordert werden.