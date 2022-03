Irschenberg hat Corona finanziell „gut überstanden“ - dennoch werden neue Schulden gemacht

Von: Dieter Dorby

Weg vom alten Standort: Der Ab- und Aufbau des Kriegerdenkmals an der Irschenberger Pfarrkirche hinüber zur Turnhalle wird im Haushalt mit 25 000 Euro veranschlagt. © Thomas Plettenberg

Die Gemeinde Irschenberg hat das von Corona geprägte Jahr 2021 gut überstanden. Dennoch müssen angesichts der geplanten Investitionen heuer über zwei Millionen Euro an Darlehen aufgenommen werden.

Irschenberg – Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) ist zufrieden mit dem Haushalt für das laufende Jahr. 2021 habe die Gemeinde gut überstanden. „Corona hat nicht so viel ausgemacht“, stellte er im Gemeinderat fest. „Wir hatten keine Probleme.“ Zudem habe man etwa beim Breitbandausbau das vorgenommene Pensum nicht umsetzen können, was die Ausgaben niedriger hielt als geplant.



Für 2022 hat sich die Gemeinde einige Investitionen vorgenommen. Wie immer gehört der Straßenbau dazu, für den 814 000 Euro eingeplant werden – darin sind für den Bauhof ein neues Multicar (115 000 Euro) und ein neuer Waschplatz (40 000 Euro) enthalten. Weitere 323 000 Euro sind für den neuen Rüstwagen für die Irschenberger Feuerwehr vorgesehen. Der gebremste Breitbandausbau verschiebt sich auf 2022/23 und schlägt heuer mit 1,3 Millionen Euro zu Buche. Beim Wasserwerk sind es 190 000 Euro. Zudem wird das Kriegerdenkmal von seinem Platz an der Irschenberger Pfarrkirche rüber zur Turnhalle versetzt. Kosten: 25 000 Euro. Die Personalkosten für die 21 Mitarbeiter liegt bei 1,5 Millionen Euro.



Hohe Planungskosten für das neue Klärwerk

Auch der Bau der neuen Kläranlage wirkt sich aus. 280 000 Euro fallen heuer für die Planung für das sieben Millionen Euro teure Projekt an.



Bürgermeister: „Kein Hartz IV vom Staat“

Die Gewerbesteuer wird 2022 mit 2,6 Millionen Euro eingeplant, Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung bleiben konstant. Die Kreisumlage liegt bei 2,4 Millionen Euro, Schlüsselzuweisungen gibt es auch diesmal keine, wie Meixner erklärte: „Wir kriegen nicht das Hartz IV vom Staat. Wir sind ganz liquide.“



Dennoch sollen heuer zwei Millionen Euro aufgenommen werden für den Kauf von Grundstücken. 2023 kommen weitere zwei Millionen hinzu für Wasser und Kanal. 2024 werden 2,2 Millionen getilgt und 1,85 Millionen neu für Klärwerk und Schule aufgenommen. Damit beläuft sich der Schuldenstand Ende 2025 abzüglich geleisteter Tilgungen auf 3,45 Millionen Euro. Gleichzeitig soll die Rücklage Ende 2025 bei 1,87 Millionen Euro liegen. 2022 werden die Ausgaben zum großen Teil aus den Rücklagen bestritten. Die Entnahme liegt bei voraussichtlich 2,32 Millionen Euro, da eine Deckung ohne Schlüsselzuweisung laut Vorbericht der Verwaltung schwierig sei.



Erneut nicht öffentliche „Vorberatung“

Und wie bewerten die Ratsmitglieder den vorgelegten Haushalt? Gar nicht. Vielmehr segneten sie das Zahlenwerk in der öffentlichen Sitzung ohne jeglichen Kommentar ab. Offenbar ist man in der Gemeinde wieder zur bewährten Praxis der so genannten vorberatenden Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit zurückgekehrt, in der Themen vorab in „geschützter Atmosphäre“ ausdiskutiert werden.

ddy

Irschenbergs Haushalt 2022 in Zahlen

Gesamtvolumen: 14.048.900 Euro

Verwaltungshaushalt: 7.933.900 Euro

Vermögenshaushalt 6.115.000 Euro

Einnahmen

Gewerbesteuer: 2.600.000 Euro

Einkommens-/Umsatzsteuerbeteiligung: 2.852.000 Euro

Ausgaben

Kreisumlage: 2.427.000 Euro

Personalausgaben: 1.543.000 Euro

Betriebskosten: 1.752.900 Euro

Investitionen: 6.115.000 Euro

Wasserwerk: 190.000 Euro

Schule (inkl. Erweiterung): 275.000 Euro

Kriegerdenkmal: 25.000 Euro

Feuerwehr: 366.500 Euro

Grundstückserwerb: 2.450.000 Euro

Straßen: 825.000 Euro

Klärwerk: 340.000 Euro

Breitbandausbau: 1.385.000 Euro

Rücklagenentnahme aus 2021: 2.326.500 Euro

Zuführung zum Vermögenshaushalt: 143.500 Euro

Kreditaufnahme: 2.050.000 Euro

Schuldenstand Januar 2022: 0 Euro

Schuldenstand Dezember 2025: 3.450.000 Euro