Irschenberg: Lkw kippt in Kurve um - Fahrer alkoholisiert

Von: Dieter Dorby

Der mit Erdreich beladene Lkw ist im Kurvenbereich bei der Irschenberger Waldsiedlung umgekippt. © Thomas Plettenberg

Diese Kurve hat es in sich – und der Fahrer hatte es auch. Wie die Polizei in Miesbach berichtet, ist gestern Mittag ein Lkw in Irschenberg umgekippt.

Der 64-jährige Fahrer aus Fischbachau war gegen 12.40 Uhr mit seinem Lkw auf der Kreisstraße MB1 von Bruckmühl in Richtung Irschenberg.

In der langgezogenen Linkskurve auf Höhe der Waldsiedlung kam der Fahrer nach rechts ins Bankett. Hier touchierte er die am Straßenrand verlaufende Leitplanke und riss diese auf etwa 50 Metern aus dem Erdreich heraus. Anschließend stieß er noch mit einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum zusammen. Im Anschluss stürzte der Lkw auf eine angrenzende, landwirtschaftlich genutzten Weide. Dort kam er auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der 64-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.



Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von über 1,1 Promille fest. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Irschenberg, Götting, Bruckmühl und Weyarn mit insgesamt sieben Fahrzeugen und rund 30 Mann im Einsatz. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen und einem Notarzt vor Ort.

