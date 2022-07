Irschenberg: Grundschulrektorin nach acht Monaten offiziell begrüßt

Von: Sebastian Grauvogl

Holten den Festakt nach: (v.l.) Pfarrer Tadeusz Kmiec-Forstner, stellvertretende Schulleiterin Kathrin Schönauer, Schulamtsdirektorin Andrea Pelters-Mönkemeier, Rektorin Monika Schieder, Bürgermeister Klaus Meixner, Elternbeiratsvorsitzende Julia Hofner und Fördervereinsvorsitzende Kerstin Sander. © Privat

Vorschusslorbeeren brauchte es hier nicht mehr. Im Gegenteil: Bürgermeister Klaus Meixner und Schulamtsdirektorin Andrea Pelters-Mönkemeier konnten bereits aus Erfahrung berichten, als sie Monika Schieder mit lobenden Worten als neue Rektorin der Grundschule Irschenberg begrüßten.

Der Grund: Schieder kam bereits im Schuljahr 2020/21 von der Grundschule Bad Wiessee nach Irschenberg. Zusammen mit Kathrin Schönauer übernahm sie damals kommissarisch die Schulleitung. Im Amt ist die Rektorin nach erfolgreicher Bewerbung seit Herbst 2021, die offizielle Ernennung folgte zum 1. Dezember. Was coronabedingt noch länger warten musste, war die feierliche Einführung. Umso größer war die Freude bei allen Beteiligten, als die Schulfamilie nun endlich zu diesem besonderen Anlass zusammenkam.

Dass das Miteinander zwischen Schule und Gemeinde nicht nur bei solch schönen Anlässen funktioniert, lobte der Bürgermeister. Die Zusammenarbeit sei „unkompliziert und geradlinig“, sagte Meixner, und das „in allen Belangen“. Schulamtsdirektorin Pelters-Mönkemeier würdigte Schieders „seit vielen Jahren unermüdlichen Einsatz an verschiedenen Schulen“ und stellte heraus, wie wichtig es gerade in schwierigen Zeiten wie der Corona-Pandemie sei, dass Personen wie sie ein Amt in der Schulleitung übernehmen und dabei „Sicherheit, Ehrlichkeit und wahre Einsatzfreude ausstrahlen“. Den kirchlichen Segen spendete Pfarrer Tadeusz Kmiec-Forstner der Rektorin.

Schieder bedankte sich für die warmen Worte und Glückwünsche und betonte, dass ohne ihr Kollegium, den Elternbeirat und den Förderverein „ein so schönes gemeinsames Arbeiten nicht möglich wäre“. Auch die eigene Familie zu Hause sei eine große Stütze für sie, die ihr für die vielen Stunden an der Schule des Öfteren den Rücken freihalte.

Schönauer, die die Amtseinführung auch musikalisch untermalte, übergab Schieder ein Geschenk aus den Reihen des Kollegiums und wünschte mit der Elternbeiratsvorsitzenden Julia Hofner und der Vorsitzenden des Fördervereins, Kerstin Sander, weiterhin „Freude und gute Nerven“ für noch viele erfolgreiche Jahre an der Grundschule Irschenberg.

sg