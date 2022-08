Irschenberg: Motorradfahrer (25) flieht unter Drogen- und Alkoholeinfluss vor Polizei

Irschenberg: Motorradfahrer (25) flieht unter Drogen- und Alkoholeinfluss vor Polizei

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss ist ein 25-Jähriger am Irschenberg vor der Polizei geflohen. Später leistete er erheblichen körperlichen Widerstand.

Irschenberg - Diese nächtliche Ausfahrt wird wohl ein gerichtliches Nachspiel bekommen. Unter Drogen- und Alkoholeinfluss hat sich in der Nacht zum Mittwoch ein 25-Jähriger aus dem Kreis Rosenheim auf den Sattel seiner silbernen Fantic Motor geschwungen und ist losgebraust. Dass er gar keinen Führerschein hat, war ihm entweder gerade entfallen oder es war ihm egal. Im Gemeindebereich Irschenberg begegnete er einer Streife der Verkehrspolizei Rosenheim, und vor der nahm der junge Mann umgehende Reißaus – laut Polizeibericht mit überhöhter Geschwindigkeit und mehrfachen über Wiesen und Weideflächen. Das Kennzeichen an seinem Motorrad hatte er verbogen, damit es nicht mehr abgelesen werden konnte. Im weiteren Fluchtverlauf blieb der 25-Jährige bei Wöllkam in einer Weide stecken. Festnehmen konnte ihn die Polizei aber erst nach erheblichem körperlichem Widerstand, bei dem zwei zwei Beamte leicht verletzt wurden. Drogen- und Alkoholeinfluss sowie das Fehlen einer gültigen stellten sich bei der weiteren Beweisaufnahme heraus. Den Motorradfahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren.