Neumitglied sorgt mit Anträgen für Unmut

Neu gewählte Stellvertreter: In Irschenberg stehen (v.l.) Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) ab sofort Marinus Eyrainer (FWG Irschenberg) als Zweiter und Tom Niggl (CSU) als Dritter Bürgermeister zur Seite.

Konstituierende Sitzung in Irschenberg

von Dieter Dorby schließen

In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats Irschenberg hat Florian Kirchberger für kontroverse Diskussionen gesorgt. Dass er als neues Mitglied in seiner ersten Sitzung gleich drei Anträge stellte, kam bei einigen etablierten Kollegen nicht gut an.