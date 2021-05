Drei Personen im Auto

von Luisa Billmayer schließen

Einen 34-jährigen Fahrer und zwei Personen ohne Dokumente hat die Bundespolizei Rosenheim am Irschenberg aufgehalten. Die Beamten vermuten eine geplante illegale Einreise.

Irschenberg/Rosenheim ‒ Die Bundespolizei hat einen mutmaßlichen Schleuser mit zwei Personen bei einer Grenzkontrolle gestoppt, wie die Bundespolizei Rosenheim in einem Pressebericht mitteilt. Demnach hielten die Beamten das Fahrzeug an der A 8 bei Irschenberg auf. An einer Tankstelle forderten sie die drei auf, sich auszuweisen. Der 34-jährige Fahrer zeigte daraufhin einen Geflüchtetenausweis sowie eine österreichische Asylkarte vor. Er ist afghanischer Staatsbürger. Seine beiden Begleiter hatten keine Dokumente bei sich, gaben aber an, ebenfalls aus Afghanistan zu stammen.

Polizei fasst möglichen Schleuser am Irschenberg: Die Grenze will er aus Versehen überquert haben

Der in Wien gemeldete Fahrer gab an, er habe seine beiden Freunde für eine Ausflugsfahrt durch Österreich mitgenommen. Dass er dabei die Grenze überquert hat, habe er nicht bemerkt. Die Bundespolizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die illegale Fahrt geplant war.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft bestätigte das Münchner Amtsgericht den Vorwurf und ordnete eine Untersuchungshaft für den Fahrer an. Die Begründung: Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der afghanische Staatsangehörige der Strafverfolgung durch Flucht entziehen werde. Er wurde in München in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die zwei vermutlich geschleusten Migranten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Aufnahmestelle für Flüchtlinge übergeben. (lb)

