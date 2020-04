Abschied von der Schuldenfreiheit

Die Gemeinde Irschenberg verlässt mit ihrem neuen Haushalt die schwarzen Zahlen. Um ihr Investitionsprogramm für die nächsten Jahre stemmen zu können, nimmt sie insgesamt bis zu 8,3 Millionen Euro an Schulden auf.

Die erste Tranche über 4,45 Millionen Euro ist für dieses Jahr vorgesehen.

Die Pflicht lässt sich nicht aufschieben. Trotz des Coronavirus und dem damit einhergehenden Versammlungsverbot kam der Gemeinderat Irschenberg am Montagabend zusammen, um wichtige Beschlüsse auf den Weg zu bringen. Statt im Saal des Pfarrheims fand die Sitzung diesmal nebenan in der Turnhalle statt. Die Ratsmitglieder saßen je zu zweit an Biertischen. Regina Gruber (FWG Irschenberg) war jedoch die Einzige, die einen Mundschutz nutzte.

Neben einigen privaten Bauprojekten ging es vor allem um den Haushalt für das laufende Jahr, den es auf den Weg zu bringen galt. Und das sei ganz im Sinne der Kommunalaufsicht, wie Geschäftsleiterin Irmgard Dinges feststellte: „Das Landratsamt ist froh über jede Gemeinde, die das Nothaushaltsrecht verlässt.“

Zumal es für Irschenberg ein wegweisender Etat ist. Um die zwei anstehenden Großprojekte – den Neubau der Wirtschaft zum Moar in Wilparting und die Sanierung der Kläranlage – finanzieren zu können, muss die Gemeinde ihre Schuldenfreiheit aufgeben und über die nächsten Jahre hinweg Kredite aufnehmen. Rund neun Millionen Euro sind derzeit im Investitionsprogramm vorgesehen. Ende 2023 wird mit einem Schuldenstand von 7,86 Millionen Euro geplant. Die Spitze wird ein Jahr vorher, im Dezember 2022, erreicht mit 8,26 Millionen Euro.

Mit 4,45 Millionen Euro wird für 2020 die erste Kredit-Tranche ermöglicht. Vier Millionen Euro sind für den Neubau in Wilparting eingeplant. Hinzu kommen 450 000 Euro im Rahmen des ELER-Programms, mit dem Hofzufahrten ausgebaut werden. Die Zuschüsse dafür werden allerdings erst nach Abschluss der Maßnahmen in Rieding, Starzberg, Aschbach und Giglberg-Moos ausgezahlt, sodass die Gemeinde die Zwischenfinanzierung übernehmen muss.

Insgesamt steht Irschenberg finanziell solide da. 2019, so berichtete Dinges, sei ein außerordentlich gutes Jahr gewesen. Statt der geplanten 2,4 Millionen habe die Gemeinde bei der Gewerbesteuer 4,2 Millionen Euro eingenommen. Der Verwaltungshaushalt schloss daher mit einem Plus von 2,3 Millionen Euro ab. Damit blieb ein Überschuss von 1,56 Millionen Euro im Vermögenshaushalt.

Die wirtschaftliche Situation der Gemeinde ist so stabil, dass die Gewerbesteuer für 2020 mit drei Millionen Euro kalkuliert wird – wäre da nicht die Corona-Krise. „Wir können jetzt noch nicht absehen, wie sich das auf unsere Einnahmesituation und den Haushalt auswirken wird“, stellte Dinges fest. „Das können wir erst im Juni oder Juli.“ Ein Nachtragshaushalt im Sommer sei absehbar.

Trotz aller Schulden: Die Gemeinde steht wirtschaftlich gut da. So ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt stets höher als die Belastung durch Tilgung und Investitionspauschale. Ausnahme ist lediglich 2021, wo aufgrund der unerwartet guten Einnahmen 2019 eine spürbar höhere Kreisumlage absehbar ist. Schlüsselzuweisungen, mit denen der Freistaat schwache Kommunen unterstützt, bekommt Irschenberg nicht. Zudem bleibt der Personalstand in der Gemeinde auf dem Vorjahresniveau. Zu den großen Ausgaben 2020 zählen auch ein neues Feuerwehrfahrzeug – ein TFL 3000 für 390 000 Euro – sowie die Erneuerung der Abwasserpumpleitung unter der Autobahn (340 000 Euro).

Haushalt und Finanzplanung nahm der Gemeinderat gegen die Stimme von Hans Maier (FDP/Aktive Bürger) an, der als Gegner des Neubaus in Wilparting dagegen stimmte. Der Stellenplan wurde einstimmig gefasst.

ddy