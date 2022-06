Irschenberg: Transporter-Fahrer verletzt 15-jährigen auf Moped beim Überholen und flieht

Von: Christian Masengarb

Irschenberg: Transporter-Fahrer verletzt 15-Jährigen Mopedfahrer beim Überholen und flieht © Patrick Seeger

Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Mittwoch zwischen Deining und Bach in Irschenberg einen 15-Jähigen Miesbacher auf seinem Moped beim Überholen verletzt und Fahrerflucht begangenen.

Irschenberg - Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Mittwoch zwischen Deining und Bach in Irschenberg einen 15-Jähigen Miesbacher auf seinem Moped beim Überholen verletzt und anschließend Fahrerflucht begangenen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.30 Uhr kurz vor Bach. Der Kleintransporter-Fahrer überholte Richtung Bach fahrend den 15-Jährigen, touchierte ihn dabei am Ellenbogen und fuhr weiter, ohne sich um den leicht Verletzten zu kümmern oder seine Daten zu hinterlassen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer nähere Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten sich bei der Inspektion Miesbach unter 08025/2990 zu melden.

