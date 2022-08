Irschenberg: Teils jedes zweite Auto zu schnell unterwegs - Blitzer hätte alle zwei Minuten ausgelöst

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

In zwei Irschenberger Ortsteilen wäre im Durchschnitt eine Woche lang alle zwei Minuten ein Auto geblitzt worden (Symbolbild). Das geht aus Zahlen einer Verkehrsmessung hervor, bei der nicht sanktioniert, sondern Daten gesammelt wurden. © Red

Bei einer Verkehrsmessung in Irschenberg, bei der Daten gesammelt wurden, gab es Beanstandungsquoten bis zu 49,6 Prozent. Geblitzt hat es für niemanden - doch das soll sich ändern.

Irschenberg – Auf Anfrage aus der Bevölkerung hatte die Gemeinde Irschenberg eine Verkehrsmessung beauftragt: Acht Tage, von Dienstag, 8. März, bis Dienstag, 15. März, sammelte der Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum (KDZ) Daten an verschiedenen Messstellen, ohne dabei Verstöße zu ahnden. Die Ergebnisse präsentierte Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) in der Bürgerversammlung. Anwohner reagierten kaum überrascht: Die Zahlen verdeutlichen, dass die Verkehrsbelastung hoch und die Raser-Quote teils extrem ist. Wie Meixner nun erläutert, sei dieser Erkenntnisgewinn das Ziel der Messung gewesen. „Fakten“ sollten ermittelt werden, die Frage nach dem „Wie viel“ auf dem Papier geklärt werden. Die Daten, die unserer Zeitung vorliegen, zeigen die Auswüchse des Verkehrs. Alle vier Stellen bieten für sich einen Rekord – positiv oder negativ.

Ernüchternd: In Salzhub gibt’s am meisten Fahrten, in Oberhasling den größten Raser-Anteil. Aufham leidet unter beidem: Hier hätte es alle 100 Sekunden geblitzt. © Grafik: PMS

Oberhasling

Gegenüber des Anwesens am Wastl-Lechner-Weg 3 im Ortsteil Oberhasling geht ein solcher Rekord auf die prozentuale Beanstandung zurück. Exakt 49,56 Prozent aller gemessenen Autofahrer wurden am 15. März beanstandet; jeder zweite Fahrer war an diesem Rekord-Dienstag also zu schnell unterwegs. Einen Tag vorher waren es 48,96 Prozent, fünf Tage vorher 47,15 Prozent. An jedem Tag im Messungszeitraum war mindestens jeder dritte Fahrer zu schnell. In absoluten Zahlen bedeutet das: Bei 4530 Durchfahrten im Messzeitraum hatten sich 1857 Fahrer nicht an die Schilder gehalten.

Auerschmied

Im Vergleich am diszipliniertesten waren die Fahrer im Ortsteil Auerschmied, gemessen in der Nähe der Häusernummern 2 bis 4. Dort verzeichnete der Zweckverband statistisch „nur“ durchschnittlich 4,38 Verstöße pro Stunde, eine Beanstandungsquote von 14,65 Prozent bei knapp 5000 Fahrzeugen.

Salzhub

Am Ortsschild zwischen Irschenberg und dem Gewerbegebiet Salzhub macht eine absolute Zahl auf sich aufmerksam: 44 469 Fahrzeuge sind hier in acht Tagen durchgefahren, was im Schnitt knapp 265 Fahrzeugen pro Stunde entspricht. Dabei wurden pro Stunde durchschnittlich 29,11 Verstöße gemessen. Heißt: Alle zwei Minuten fuhr hier ein Fahrzeug zu schnell. Dass sich derweil knapp 90 Prozent an die Geschwindigkeitsbeschränkung hielten, dürfte vor dem Hintergrund der schieren Masse nur ein schwacher Trost sein.

Aufham

Den Wert der Verstöße pro Stunde kann unter den Messstellen nur eine toppen: Im Ortsteil Aufhub auf Höhe der Hausnummer 6A wurden durchschnittlich 36 Verstöße pro Stunde gemessen. Dieser Wert kommt durch die Verkehrsbelastung (30 075 Fahrzeuge in acht Tagen, 178 pro Stunde) in Kombination mit einer hohen Beanstandungsquote zustande: Im Schnitt war jeder fünfte Fahrer zu schnell, am Spitzentag Sonntag knapp jeder vierte.

Fazit

Bürgermeister Meixner erklärt auf Nachfrage: „Darum ging’s – wir wollten wissen, wie viel Verkehr wir haben.“ Während die Gemeinde durch den Zweckverband bisher nur den ruhenden Verkehr überwachen lässt, etwa Falschparker ahndet, steht nun die Überwachung des fließenden Verkehrs zur Debatte: „Wir wollen das beauftragen.“ Gespräche stünden im September an, der Gemeinderat sei sich aber bereits einig. Entscheiden kann die Gemeinde dann auch, wo konkret innerorts geblitzt wird. Die Brennpunkte sind nun bekannt.

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.