Irschenberg: Zwei Verletzte und 45 000 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall an der Autobahneinfahrt Irschenberg sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Der Sachschaden beträgt rund 45.000 Euro.

Irschenberg - Leichte Verletzungen erlitten zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch an der Autobahneinfahrt in Irschenberg. Wie die Polizei Miesbach berichtet, hatte ein 50-jähriger österreichischer Fahrer, der mit seinem Audi gegen 11 Uhr auf der B472 unterwegs war, beim Linksabbiegen auf die Autobahneinfahrt in Richtung Salzburg einen entgegenkommenden 35-jährigen BMW-Fahrer aus Bayrischzell übersehen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich.

Der Fahrer des BMW und eine Insassin des Audi erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 45 000 Euro. Die Feuerwehr Irschenberg war mit zehn Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle zu reinigen und den Verkehr zu regeln.