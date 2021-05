Irschenberger (24) nach Unfall querschnittsgelähmt: Schwester sammelt Spenden

Erinnerung an bessere Tage: Im August 2020 hat Dominik Niggl am Gardasee mit seinen Schwestern (v.l.) Maria-Theresa, Magdalena und Isabell Urlaub gemacht. Schicksalsschläge haben die Geschwister zusammengeschweißt.

Hilfsaktion

von Dieter Dorby schließen

Eigentlich wollte er nur einen unbeschwerten Nachmittag mit einem Freund verbringen. Doch ein Unfall veränderte das Leben von Dominik Niggl schlagartig. Vier Monate später liegt der 24-Jährige immer noch im Krankenhaus. Querschnittsgelähmt. Um sein Leben für die Behinderung umzubauen, hat seine Schwester nun eine Spendenaktion gestartet.

Irschenberg – Manchmal reichen schon ein paar wenige Sekunden, um den Lauf des Leben drastisch zu verändern. Dominik Niggl aus Irschenberg kann diese Sekunden genau festmachen. Es war am 16. Januar, ein Samstag. Zusammen mit einem Freund hatte der 24-Jährige einen Ausflug zu den Durhalmer Almen bei Fischbachau gemacht. Beim unbeschwerten Springen im Tiefschnee passierte es dann: Dominik schlug mit dem Kopf auf einen vom Schnee verdeckten Stein auf. Ein Knacken – und auf einmal war da kein Gefühl mehr. Per Rettungshubschrauber wurde er in die Unfallklinik nach Murnau geflogen (wir berichteten). Diagnose: Bruch des sechsten Halswirbels – Dominik war vom Hals abwärts gelähmt.

Seine Schwester Magdalena wurde am selben Nachmittag noch telefonisch über den schweren Unfall ihres Bruders informiert. Für die 26-Jährige, die als Erzieherin im Kindergarten arbeitet, ein unsagbarer Schock. „Mein erster Gedanke war: Nein, bitte nicht!“, erinnert sie sich. „Nicht mein kleiner Bruder.“

Nicht der erste Schicksalsschlag für die Geschwister

Denn Dominiks Unfall war nicht der erste Schicksalsschlag, den die junge Frau mit ihrer Familie wegstecken musste. 2015 starb ihre Mutter, und die damals 20-Jährige musste für ihren Bruder sowie die beiden Schwestern (heute 14 und 16) mit die Mutterrolle übernehmen. Dann verstarb 2019 auch ihr Vater nach langer, schwerer Krankheit. Magdalena und Dominik waren nun auf sich allein gestellt. Ihre beiden Schwestern leben mittlerweile bei ihrer Tante und ihrem Onkel. Und gerade, als ihr junges Leben wieder in normale Bahnen zurückkehrte, passierte Dominiks schwere Verletzung.

Schwere Zukunft

Vor dem lebensfrohen jungen Mann, der gerne Motorrad fuhr, reiste und im elterlichen Haus mit Freude die Handwerkeraufgaben übernahm, liegt eine ungewisse, schwere Zukunft. Statt als gelernter Industriemechaniker im Sommer den Abschluss an der Technikerschule in München zu machen, wartet er auf eine Reha. Doch egal, wie gut diese auch verlaufen mag: Er wird Zeit seines Lebens ein Pflegefall bleiben.

Aufwendiger Umbau für das Nötigste

Und wieder ist seine große Schwester gefordert. „Wir wollen versuchen, ihm ein Leben zu ermöglichen, das er so selbstständig wie nur möglich bestreiten kann“, sagt sie. Der Plan: Die Garage im vom väterlichen Haus in Irschenberg so in einen Wohnung umzubauen, dass sie barrierefrei mit dem Rollstuhl zu befahren ist und Dominik möglichst viel über sein Handy ansteuern kann – das Licht an- und ausschalten, das Fenster öffnen und schließen, die Rollos bedienen. „Die Technik kann da viel helfen und einiges ausgleichen, aber das ist auch teuer.“ Zu teuer für die Geschwister, die zwar ein Dach über dem Kopf haben, aber dennoch nicht wissen, wie es weitergehen soll.

Spendenaktion soll eine Perspektive bieten

In ihrer Verzweiflung haben Dominik und Magdalena nun eine Spendenaktion gestartet. Ihre Hoffnung: Ein wenig Unterstützung bekommen, um eine kleine Perspektive zu haben. Nicht zuletzt ist da auch der Wunsch ihres Bruders, noch ein bisschen Selbstständigkeit zu behalten. „Für ihn wäre es ein Lichtblick. Seine Finger kann er leider nicht mehr bewegen, aber den Arm“, erzählt die große Schwester. „Damit kann er mit einem auf seine Faust gesteckten Touch-Stift das Handy bedienen. Das klappt immer besser.“

Auf jeden Fall wollen Magdalena Niggl und ihr Bruder Dominik kämpfen – wie es auch ihr Vater in seiner Krankheit getan hat. „Er hat uns gezeigt, was Stärke ist“, sagt sie. „Er ist für uns ein großes Vorbild.“ Umso mehr in dieser schweren Zeit.

Hilfe für Dominik Niggl

Wer Dominik Niggl unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun. Das Spendenkonto ist bei der Raiffeisenbank im Oberland eingerichtet. Empfänger: Dominik Niggl. IBAN: DE57 7016 9598 0100 4296 43. BIC: GENODEF1MIB. Da dieser Spendenaufruf privat initiiert ist, kann leider keine Spendenquittung ausgestellt werden. Als Verwendungszweck ist aus steuerlichen Gründen der Vermerk „geschenkte Spende“ anzugeben.

ddy

Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.