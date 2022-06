Irschenberger Theater: „Räuber Hotzenplotz“ begeistert die ganze Familie

Vom schlechten Wetter bei der Premiere ließen sich die Zuschauer nicht die gute Laune verderben und der Räuber Hotzenplotz (Sepp Kröll) nicht von seinen Schandtaten abbringen. © Stefan Schweihofer

Eine Inszenierung, die alle Generationen begeistert, ist dem Irschenberger Theater mit seinem bayerischen „Räuber Hotzenplotz“ gelungen. Das Freilichttheater trotzte beider Premiere allen Wetterkapriolen.

Irschenberg – Klar, dass den „gefürchtetsten Räuber im ganzen Landkreis“ unter seinem Hut mit dem leuchtend roten Band Regen nicht abschreckt. Und ob der Wachtmeister Dimpflmoser mit seiner blitzblanken Pickelhaube vor lauter Likör- und Himbeergeist-Trinken bei der Oma überhaupt etwas davon mitbekommt, ist fraglich. Doch dass das Premieren-Publikum am Freitag klaglos jeden noch so ergiebigen Regenguss aushielt, war „Räuber Hotzenplotz“-Regisseur Sepp Grundbacher „eine brutale Freid“ und bestes Zeichen dafür, dass es sich lohnt, auch bei ungemütlichem Wetter zum Irschenberger Theater zu gehen.

Gut ausgerüstet und zur Not mit Regenponchos versorgt, herrschte bei den Zuschauern aller Altersklassen am Waldrand unterhalb des Obermooser-Hofs entspannte Festivalstimmung. Die Kulisse hatte den Hausherrn nicht von ungefähr dazu inspiriert, den Klassiker von Otfried Preußler draußen zu inszenieren. „Weil keine Kulisse besser zu diesem Stück passt wie die freie Natur, findet die Aufführung bei uns daheim im Obermooser Wald als Freilicht-Theater statt“, hatte der theaterbegeisterte Grundbacher vorausgeschickt und damit beim Publikum genau den Nerv getroffen. Das saß auf langen Baumstämmen in der Theater-Arena am Hang und genoss sichtlich den Abend, an dem der Klassiker – gekonnt modernisiert – alle Generationen begeisterte.

Mehr noch. Durch die offene Bühne eroberten sich die Kinder in der Pause auch die verschiedenen, geschickt in die Natur integrierten Schauplätze des Geschehens, staunten über die Gerätschaften in der Räuberhöhle, schlichen vorsichtig durchs Schloss des Zauberers (Hans Nirschl) und das Verlies, in das er die zur Unke verwandelte Fee (Katharina Grundbacher) gesperrt hatte. Und sie waren ganz ehrfurchtsvoll, wenn sie „den echten Kasperl“ oder die ein oder andere von den Plätzen nicht sichtbare Requisite entdeckten. Nur wer da später mit der Angel im Gebüsch sitzen und die vom Wunschring erbetenen Gegenstände herbeizaubern sollte, blieb bis zuletzt eine ungelöste Frage.

Wenn die Oma und der Räuber rappen

Kein Wunder, dass der Abend wie im Flug verging und auch die Kleinsten in den ersten Reihen bis zuletzt aushielten – auch wenn manch einer schon recht ausgiebig gähnen musste. Am Ende hielten alle durch, und nachdem Kasperl (Marinus Waldschütz), Sepperl (Hansi Waldschütz) und die Oma (Gertraud Reichenberger) mit ihrem Abschluss-Rap die Ereignisse noch einmal hatten Revue passieren lassen, brandete lang anhaltender Applaus auf. So begeistert, dass Grundbacher noch einmal die Waldschütz-Cousins auf die Bühne holte, die sich nach der letzten Szene schon schnell in Richtung Brotzeitstand und „Räubersemmel“ davonmachen wollten. Den Applaus hatten die beiden Youngster im routinierten Ensemble verdient und schon einmal einen Vorgeschmack gegeben, dass es auch um die Zukunft des leidenschaftlich gepflegten Laientheaters gut bestellt ist.

Der Wald als Bühne: Einen bayerischen „Räuber Hotzenplotz“ inszeniert das Irschenberger Theater um Regisseur Sepp Grundbacher (r.) als Freilichttheater für die ganze Familie. © Thomas Plettenberg

Um Ideen scheinen die Irschenberger ohnehin nicht verlegen. Und um den richtigen Dreh, auch ein 60 Jahre altes Stück so darzubieten, dass es sowohl in die Gegend als auch in die Zeit passt. Mal nehmen sie Anleihe in knappen Comic-Dialogen, mal bei den Toransagen im Stadion. Und wenn die Großmutter und Hotzenplotz (Sepp Kröll) sich ein Rap-Battle liefern, wünscht man sich, dass es nicht bei einem bleiben wird. Es kracht und donnert und funkensprüht, das Gebüsch versteckt dezent Lautsprecher und Beleuchtung, und so ist alles zusammen eine gelungene Sache – und zweifellos „auch eine Gaudi für Erwachsene“, wie Grundbacher schmunzelnd anmerkte.

Weitere Vorstellungen

Restkarten zu zwölf Euro (Kinder sechs Euro) gibt es noch für die Aufführung am Freitag, 10. Juni, sowie für die Zusatztermine am Samstag und Mittwoch, 11. und 15. Juni. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Gespielt wird bei jedem Wetter, ausgenommen Gewitter und Hagel. Alle Infos auch zum Vorverkauf gibt es auf der Internetseite des Irschenberger Theaters.