Keine Chance für Bürgerantrag, aber Denkpause bei zu hohen Kosten zugesagt

Von: Dieter Dorby

Idyllischer Klärteich: An dieser Stelle soll Irschenbergs neue Kläranlage entstehen. Während der Bauzeit bleibt die bestehende Anlage im Hintergrund in Betrieb. © Thomas Plettenberg

Am Ende war es ein eindeutiges Votum: Einstimmig hat der Irschenberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Bürgerantrag zum Neubau des über 40 Jahre alten Klärwerks abgelehnt.

Irschenberg – Vorangegangen war ein längerer Vortrag von Bürgermeister Klaus Meixner (CSU), der die Notwendigkeit des Projekts unterstrich. Ein Projekt, das basierend auf Zahlen aus dem Jahr 2019 auf rund sieben Millionen Euro geschätzt wurde – und diese Kosten sollen auf die rund 1400 angeschlossenen Bürger umgelegt werden.

Meixner fasste in der Turnhalle vor rund 40 Zuhörern die Gründe zusammen, warum der Neubau unabdingbar erforderlich sei. Natürlich habe man auch mehrere Varianten geprüft – „vier am bestehenden Platz sowie den Anschluss an Bruckmühl“ –, aber am Ende sei man am bestehenden Konzept nicht vorbeigekommen.

Der Anschluss an das Abwassernetz der Nachbargemeinde Bruckmühl (Kreis Rosenheim) habe Kosten über zehn Millionen Euro ergeben, weil man einen 6,5 Kilometer langen Anschluss durch das Wasserschutzgebiet bauen müsse. „Hinzu kommen die Grunddienstbarkeiten plus eine Beteiligung an den Kosten in Bruckmühl“, ergänzte Meixner. Entsorgungsgebühren fielen auch noch an. „Wirtschaftlich und baulich ist das eine Katastrophe.“ Zudem hätte die Gemeinde „keine Entscheidungskraft“ mehr.

Schwacher Vorfluter das zentrale Problem

Am bisherigen Standort ist bekanntlich der Vorfluter das Problem. Der Kropfbach, in den das geklärte Wasser eingeleitet wird, ist zu schwach für das noch schwach belastete Wasser. Deshalb muss die Reinigungsleistung hochgefahren werden. „Das können wir nur mit der vierten Reinigungsstufe schaffen“, erklärte der Rathauschef. Sonst habe man keine Chance, vom Wasserwirtschaftsamt die Genehmigung zum Einleiten des gereinigten Wassers zu bekommen. Wie viel allein diese vierte Reinigungsstufe, die mit Aktivkohle letzte Spuren wie Medikamentenreste herausfiltert, kostet, sagte Meixner nicht.

Die Stufe sei aktuell auch keine Pflicht, jedoch rechne er fest damit, dass sie wie in der Schweiz auch in Deutschland Vorschrift werde. Insgesamt sei die Planung sehr gut und fachlich fundiert, was nicht nur der Förderpreis des Freistaats Bayern beweise, sondern auch das Forschungsprojekt der Hochschule München, das die Bakterienentwicklung am Durchlauf messen wolle.

Wie berichtet, fordert der Bürgerantrag von Werner Freundl, Kathrin Huber und Robert Hofer im Namen der rund 80 Unterzeichner, dass die Gemeinde das aktuelle Verfahren stoppt und weitere Angebote einholt. Mindestens zwei weitere Konzepte sollen bei erfahrenen, unabhängigen Ingenieurbüros beauftragt werden, die die Möglichkeiten zur Erneuerung der Kläranlage darstellen. Ferner sollen auch mögliche Alternativen zur Ertüchtigung der Kläranlage geprüft werden.

„Wir sind schon einen Schritt weiter“

Für das Gremium waren diese Forderungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber überzogen. Das beauftragte Ingenieurbüro habe fast alles ausgeschrieben, sagte Meixner: „Wir sind ja schon einen Schritt weiter.“ Was Franz Nirschl (FWG Irschenberg) bekräftigte: „Wir befassen uns schon lange mit dem Thema. Wir haben auch andere Anlagen angeschaut, und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir etwas verpasst haben.“ Für Hans Maier (FDP/Aktive Bürger) sind die Ängste der Bürger „verständlich, aber wir haben auch gesagt, dass wir aufpassen, dass die Kosten nicht in die Höhe schießen“. Die Prognose der Bürgerinitiative Irschenberg, wonach pro Anschluss ein Ergänzungsbeitrag über 10 800 Euro fällig werden könnte, wurde in der Sitzung nicht thematisiert.

Zudem verteidigte Meixner den Ausbau der Kapazität auf von 5000 auf 7000 Einwohnergleichwerte: „Das ist das Maximum. Der Bau soll eine einmalige Sache sein für die nächsten 40 Jahre.“ Und weniger Kapazität würde sich preislich nur unwesentlich niederschlagen, ergänzte Marinus Waldschütz (FWG Reichersdorf).

Zustimmung für Stopp bei erhöhten Kosten

Einstimmigen Zuspruch erhielt dagegen der Antrag, den Florian Kirchberger (FDP/Aktive Bürger) zu Beginn der Sitzung eingebracht hatte und der bei drei Gegenstimmen auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Der Antrag sieht vor, dass die Irschenberger bei der der nächsten Bürgerversammlung über den bisherigen Entscheidungsweg informiert werden. Zudem soll das Verfahren eine „Denkpause“ einlegen, wenn die geschätzten Baukosten über sieben Millionen Euro liegen sollten. Auch sollen zur Refinanzierung über Gebühren sowie über Beiträge Vorschläge erarbeitet werden. Auch eine Niederschlagswassergebühr soll Thema sein. Zuletzt sollen die Ausführungen zum Bürgerantrag sowie die Stellungnahme von Planer Dieter Schreff auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht werden. Dem stimmte der Gemeinderat geschlossen zu.

