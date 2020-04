Weil Gottesdienste ausfallen: Gläubige sollen Palmbuschen selbst segnen

Ohne Gottesdienst kein Osterfest? Von wegen. Die Kirchengemeinden im Raum Miesbach setzen auf kreative Lösungen, die die Gläubigen auch daheim nutzen können.

Irschenberg/Hausham/Miesbach – Das Coronavirus macht auch vor den kirchlichen Bräuchen und Festen nicht Halt. Nachdem seit über zwei Wochen keine Gottesdienste mehr stattfinden, droht nun auch die feierliche Palmbuschensegnung auszufallen. Während in einigen Kirchengemeinden Segnungen in Abwesenheit stattfinden, geht der Pfarrverband Irschenberg einen ungewöhnlichen Weg: Die Gläubigen dürfen in dieser Ausnahmesituation selbst das Segnen durchführen.

Was wie ein eigenmächtiges Vorgehen aussehen mag, hat jedoch eine alte Tradition, wie Pfarrverbandsleiter Tadeusz Kmiec-Forstner erklärt: „Bereits im Alten Rom waren die Familien auf sich selbst gestellt, als ihr Glaube verboten war.“ Die Tradition dieser uralten Hauskirche will er nun zusammen mit Ruhestandspfarrer Josef Winkler am Ort wieder aufleben lassen.

Hauskirche als uralte Tradition

„Wir sollten nicht vergessen, dass wir als Getaufte und Gefirmte selbst viel Potenzial in uns tragen“, sagt Pfarrer Tadeusz. „Jede und jeder von uns ist durch Taufe und Firmung befähigt und hat teil am gemeinsamen Priestertum Christi.“ In der Praxis sieht das so aus, dass in der Regel der Familienälteste den Segen Gottes erbittet. „Als Getaufte und Gefirmte dürfen wir der Zusage Jesu vertrauen“, sagt der Geistliche und zitiert Matthäus 18.20: „Wo zwei oder drei oder in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Der Herr sei nicht nur ein bisschen da, sondern voll und ganz.

Das Segnen der Buschen unter Ausschluss der Gläubigen bei anschließender Abholung hält Pfarrer Tadeusz für zu riskant: „Wir können dabei nicht ausschließen, dass sich die Menschen näher als zugelassen begegnen.“ Vor allem für die Älteren sei dies eine zu große Gefahr – auch wenn die bestehenden Einschränkungen für die Priester ein schwer zu ertragender Zustand seien.

Denn auch das Osterfest werde anders verlaufen als sonst. In Irschenberg wird der Pfarrverbandsleiter in der geschlossenen Kirche den Gottesdienst feiern, während die Gläubigen sich daheim anschließen können. Die entsprechenden Infos, Gebete und Abläufe zum Palmsonntag und zu Ostern werden im aktuellen Kirchenzettel veröffentlicht, der ab heute – mit üblichem Abstand – erhältlich ist. „Vertrauen wir Gottes Nähe im gemeinsamen Beten in kleinen Gemeinschaften und bleiben wir verbunden im Herzen.“ Die Möglichkeit der Hauskirche ist laut Pfarrer Tadeusz von oben abgesegnet. Auch Dekan Michael Mannhardt hat bereits zugestimmt.

„Oster-Carepaket“ für Familien

Dass gerade in diesen schwierigen Zeiten kirchliche Rituale viel Halt geben können, weiß auch Kathrin Baumann. Deshalb hat die Pastoralreferentin in Miesbach ein „Oster-Carepaket“ für Familien im Pfarrverband geschnürt. Ein Umschlag mit allerhand Tipps von Palmsonntag bis Ostern liegt ab dem Wochenende in den Kirchen aus. Die Anregung hat Baumann von einer Familie erhalten. Eine Mutter habe ihr berichtet, die Kinder seien besorgt, ob Ostern heuer wegen des Coronavirus ausfällt.

Keineswegs, betont Baumann. Auch außerhalb der Kirche könne man die Karwoche mit wenig Aufwand daheim greifbar machen. In einem reich bebilderten Flyer, der auch kleine Gebete enthält, schlägt die Pastoralreferentin unter anderem den Bau eines Ostergartens vor. „Das ist so etwas ähnliches wie eine Weihnachtskrippe – nur für die Ostergeschichte“, erklärt Baumann. Mit draußen in der Natur gesammelten Materialien könnten die Eltern mit ihren Kindern die Szenen der Karwoche nachstellen: vom Einzug Jesu nach Jerusalem am Palmsonntag über die Kreuzigung am Karfreitag bis hin zur Auferstehung am Ostersonntag.

Rezepte und Spiele kommen in dem kleinen Ratgeber natürlich auch nicht zu kurz. Tipps, wie sich das kirchliche Leben auch außerhalb der Osterzeit in den Corona-Alltag holen lässt – beispielsweise mit einer Kerze im Fenster – steht im beiliegenden Familienbrief.

Die Palmweihe läuft in Miesbach und Hausham übrigens ähnlich ab wie in Irschenberg. Am Sonntag um 10 Uhr sprechen die Seelsorger in jeder Kirche ein Gebet, die Glocken läuten. Dies ist auch der Moment, in dem die Gläubigen zu Hause ihre Palmbuschen weihen dürfen. Wer sich dennoch nach einer Einkehr in der Kirche sehnt, hat dazu übrigens an allen (Feier)tagen die Möglichkeit, betont Baumann. Die Gotteshäuser sind weiter geöffnet.

Weil aber ohne Messe auch kein Klingelbeutel durch die Kirchenbänke kreist, sorgen sich diverse Hilfswerke um den Ausfall der sogenannten Kollekte. Am Palmsonntag wäre beispielsweise der Deutsche Verein vom Heiligen Lande (DVHL) in den Genuss der Spenden der Kirchgänger gekommen, teilt Haushams Diakon Andreas Marx mit. „Für die Menschen im Heiligen Land ist es von existenzieller Bedeutung, dass trotzdem gespendet wird“, betont Marx. Diesmal eben per Überweisung statt in den Klingelbeutel.

Gottesdienste online

Im Münchner Dom zu unserer Lieben Frau zelebriert Reinhard Kardinal Marx in der Karwoche und an den Ostertagen die Gottesdienste, die live in den Sozialen Medien übertragen werden.