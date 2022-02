Kiesabbau in Irschenberg: Bürgermeister soll mit Firma über Vertrag und Erleichterungen verhandeln

Von: Dieter Dorby

Die Abbaufläche soll in vier Etappen von Norden nach Süden schrittweise verfüllt werden. Oberhasling soll durch einen drei Meter hohen Wall und Bepflanzungen abgeschirmt werden. © Grafik: tp/Hafner Beton

Es ist in Irschenberg lange Tradition, dass die öffentliche Gemeinderatssitzung im Vorfeld nicht öffentlich „vorbesprochen“ wird. Mit Dienstantritt von Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) wurde diese Praxis 2019 in drei nicht öffentliche Ausschüsse umgeformt. Doch Traditionen sind langlebig. In Sachen Kiesabbau wurde nun wieder auf die interne Vorbereitung zurückgegriffen.

Schon vor einer Woche stand Rechtsanwalt Michael Beiße von der Münchner Kanzlei Döring Spieß den Ratsmitgliedern das erste Mal Rede und Antwort. Das zweite Mal folgte nun am Montagabend in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats, die vor 26 Zuhörern in der Turnhalle stattfand. Gelegenheit für die Ratsmitglieder, erneut Fragen zu stellen, nachdem der Verwaltungsrechtsexperte die rechtliche Situation rund um den Kiesabbau skizziert hatte.

Beißes Botschaft lautet kurz gesagt so: Der Kiesabbau, den die Bruckmühler Firma Hafner Beton im Ortsteil Oberhasling plant, ist nur unter besonderen Umständen zu verhindern, die im konkreten Fall aber nicht wirklich ersichtlich seien. Für die Durchführung einer Konzentrationsflächenplanung, um an anderer Stelle Kies vorrangig abzubauen, brauche es geeignete Alternativvorkommen, und die seien in Irschenberg nicht vorhanden.

Das habe das geologische Gutachten des Büros Frithjof Ohin aus Rohrdorf (Kreis Rosenheim) ergeben, das die Gemeinde in Auftrag gegeben hatte und das ebenfalls vergangene Woche nicht öffentlich vorgestellt worden war. Demnach gebe es zwar im Gemeindegebiet mehrere Kiesvorkommen, aber laut Beiße nicht in der Größenordnung, dass sie eine Alternative darstellen würden.

Generell machte Beiße klar, dass eine Einfach-so-Beschränkung nicht möglich sei. Der Kiesabbau stütze sich auf mehrere Vorschriften. Er sei im Außenbereich zulässig, und um ihn eindämmen zu können, brauche es regelmäßig eine Abwägung der widerstreitenden Interessen. Dies gelte auch für die Regelabstände. Lärm und Staub könnten auch durch Wälle, Wände, Betriebszeiten, Arbeitsweisen und besondere Maschinen gemildert werden. Und die „Verkehrsbeziehungen“, also die Straßen, die die Lkw nehmen, seien thematisch vom Bauplanungsrecht nicht abgedeckt.

Zeit als Trumpf

Die Gemeinde hat laut Beiße aber einen Trumpf, und das ist die Zeit. Sie kann nämlich die Arbeit an ihrem Flächennutzungsplan, die sie im Juni 2021 begonnen hat, fortsetzen und so ein Jahr das Verfahren blockieren. Bis der Kiesabbau dann rechtlich durchgesetzt ist, vergehe also Zeit – und die sei der Trumpf. Die Gemeinde könne aber jederzeit vorher ihr Einvernehmen erteilen, wenn sich die Firma entgegenkommend zeige bei städtebaulichen Belangen und bei der Straßennutzung.

Bürgermeister Meixner erinnerte jedoch umgehend daran, dass man die Fahrwege der Transporter nicht vorschreiben könne. Auch bei der Frage nach einem Tempolimit auf der Kreisstraße MB 1, die durch den Ort Irschenberg führt, machte Meixner klar: „Tempo 30 ist in der Regel nicht machbar.“ Dennoch werde man im März an drei Stellen Verkehrsprüfungen durchführen und das Ergebnis mit der Polizei besprechen.

Die Suche nach weiteren Vorkommen hält Meixner bei 10 000 Euro je Bohrungen und drei je Hektar für zu teuer, zumal auch der jeweilige Eigentümer zustimmen müsse: „Da ist es fraglich, ob man die Suche nach Konzentrationsflächen weiterverfolgt.“ Dritter Bürgermeister Tom Niggl (CSU) ergänzte: „Ein Vertrag wäre am besten.“

Hochwasserrisiko als offenes Thema

Regina Gruber (Freie Wähler Irschenberg) hatte einen anderen Ansatzpunkt: Das Starkregenereignis im Sommer 2021, bei dem auch Oberhasling betroffen war. Sie machte deutlich, dass dieser Punkt auch dem Wasserwirtschaftsamt und dem Landratsamt mitgeteilt werden sollte. Laut Michael Fellner vom Bauamt reiche die Grenze eines hundertjährigen Hochwassers bis zur Grenze der Kiesgrube, aber nicht darüber hinaus. Und Meixner verwies auf Besichtigungen mit Vertretern des Wasserwirtschaftsamts.

Anwalt soll Verhandlung begleiten

In der Folge beschloss der Gemeinderat einstimmig, dass Meixner mit der Firma Hafner Beton über einen Vertrag verhandeln soll. Im Anschluss entscheidet der Gemeinderat, ob er das Ergebnis akzeptiert oder nicht. Die Frage von Florian Kirchberger (FDP/Aktive Bürger), ob Anwalt Beiße bereit wäre, diese Vertragsverhandlungen zu begleiten, beantwortete dieser positiv: „Ja, sehr gerne.“ Klaus Waldschütz (parteilos) und Hans Maier (FDP/Aktive Bürger) betonten zudem, dass Beißes Vortrag gezeigt habe, dass die Verwaltung alles richtig gemacht habe.

