Kiesgrube Irschenberg: Initiative schließt Bürgerbegehren nicht mehr aus

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Kiesabbau sorgt immer wieder für Debatten (Symbolfoto). © Oliver Bodmer

Anders als die Gemeinde sieht die Bürgerinitiative Irschenberg durchaus Chancen, den Kiesabbau in Oberhasling zu verhindern. Jetzt will sie den Druck erhöhen.

Irschenberg – Was in medizinischen Fragen üblich ist, sollte auch bei juristischen Themen zur Anwendung kommen, findet Florian Kories. Eine Zweit-, vielleicht sogar eine Drittmeinung einholen, um wirklich alle Möglichkeiten auszuloten: Das wünscht sich der Sprecher der Bürgerinitiative Irschenberg in Bezug auf die geplante Kiesgrube in Oberhasling. Denn anders als es die Rathausverwaltung und ihr Anwalt in der jüngsten Gemeinderatssitzung dargestellt hätten, gebe es durchaus Chancen, den Abbau mittels einen Flächennutzungsplans im Sinne der Bürger zu verkleinern oder sogar ganz zu verhindern. „Wenn man sich wirklich damit beschäftigt, kann man so etwas rechtssicher hinbekommen“, ist Kories überzeugt.

Beim ersten öffentlichen Treffen der Initiative im Landgasthof Auerschmiede tauschten sich die rund 30 bis 40 Teilnehmer nochmals über den aktuellen Stand der Dinge aus. Dazu eingeladen hatten Kories und seine Mitstreiter auch deshalb, weil sie die bisherige Einbindung der Bürger als nicht ausreichend empfinden. Abgesehen von der großen Infoveranstaltung mit Vertretern der Kiesabbaufirma Hafner Beton habe man keine Gelegenheit gehabt, in direkten Dialog zu treten, bemängelt Kories. Auch die Bitte der Bürgerinitiative, selbst mit dem von der Gemeinde beauftragten Anwalt Michael Beisse zu sprechen, sei bislang vom Rathaus nicht erfüllt worden.

Rechtssichere Planung möglich, um Kiesabbau zu verkleinern

Dafür ist die Gruppierung selbst tätig geworden. „Wir haben mehrere Planungsbüros und Juristen um eine Einschätzung gebeten“, sagt Kories. Der Tenor: Ein Flächennutzungsplan mit Konzentrationsflächen für Kiesabbau sei nicht per se angreifbar. Auch die skizzierte Pflicht zur Ausweisung von Ersatzflächen sei so nicht richtig. Und die angeblich notwendigen, teuren Bohrungen könne man dank der vorhandenen geologischen Gutachten ebenfalls vermeiden. Kories Fazit: eine rechtssichere Planung sei machbar, wenngleich sie sich „nicht aus dem Ärmel schütteln“ lasse.

Da die Gemeinde im Sinne ihrer Bürger handeln sollte, will die Initiative noch mal einen schriftlichen Appell ans Rathaus richten. Mit dem Verweis, dass im Umweltbericht des aktuell gültigen Flächennutzungsplans aus dem Jahr 2013/14 die Absichtserklärung „kein gewerblicher Kiesabbau“ genannt ist.

Initiative schließt Bürgerbegehren nicht aus

Sollte der Appell der Bürgerinitiative verpuffen, werde man notfalls über ein Bürgerbegehren nachdenken, betont Kories. Zuvor sollen die kleinen Irschenberger ein Zeichen gegen den Kiesabbau setzen. Am Donnerstag, 10. März, ist eine Aktion mit Kindern vor dem Rathaus geplant.

sg

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.