Kiesgrube Oberhasling: Konstruktiver Austausch zwischen Gemeinde und Bürgerinitiative

Von: Sebastian Grauvogl

In unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung soll in Oberhasling über bis zu zwölf Jahre Kies abgebaut werden (braune Fläche) © Bayernatlas/dak

Ein vertrauliches Gespräch hilft oft, dicke Luft aus der Welt zu schaffen. Das war nun auch in der Diskussion über die geplante Kiesgrube in Oberhasling der Fall.

Irschenberg – Hatten die zuletzt meist öffentlich geführten Debatten einiges an Staub aufgewirbelt, trug ein Treffen zwischen Gemeinde und Bürgerinitiative Irschenberg nun dazu bei, die Atmosphäre zumindest etwas zu reinigen. Beide Seiten berichten auf Nachfrage unserer Zeitung von einem konstruktiven und vertrauensvollen Austausch. Daran teilgenommen haben neben Erstem und Zweiten Bürgermeister auch der Bauamtsleiter, zwei Gemeinderäte, Martin Pemler (Verwaltungsleiter am Landratsamt), fünf Vertreter der Bürgerinitiative sowie die Rechtsanwälte beider Seiten.

„Es sind alle Karten auf den Tisch gekommen“, sagt Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner. Nachdem „Hin und Her“ der vergangenen Wochen habe man nun Misstrauen aus der Welt schaffen können. Es sei klar geworden, dass die Anschuldigungen gegenüber der Rathausverwaltung nicht berechtigt gewesen seien. „Wir waren immer auf der richtigen Linie unterwegs und haben von Anfang an genutzt, alle Möglichkeiten auszuschöpfen“, betont Meixner. Im Gespräch habe man der Bürgerinitiative aber auch nochmals klar gemacht, welche Rolle eine Gemeinde in so einem Verfahren einzunehmen hat: „Wir müssen nach Recht und Gesetz handeln“, sagt Meixner.

Bürgerinitiative will juristischen Hebel für Aufschub liefern

Der Sprecher der Bürgerinitiative, Florian Kories, bestätigt die klärende Wirkung des Gesprächs. Es habe geholfen, die zuletzt aufgeheizte Debatte etwas abzukühlen. Die Gemeinde habe ihre bisherigen Aktionen auf Basis von Verträgen und Anträgen nachvollziehbar dargestellt. Und sie habe der Bürgerinitiative zugesichert, dem Wunsch nach einer Rückstellung des Verfahrens nachzukommen, wenn die juristischen Hebel dazu gegeben seien. Diese sehe die Rathausverwaltung derzeit als nicht vorhanden. Sie zu liefern, werde die Initiative nun mithilfe ihres Anwalts versuchen, sagt Kories. Sobald man erste Ergebnisse vorliegen habe, werde man wieder das Gespräch mit dem Rathaus suchen.

sg