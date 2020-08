Ein Instrument lernen, ins Kino gehen, einen Skikurs machen – solche Freizeitbeschäftigungen von Kindern und Jugendlichen finanzieren normalerweise die Eltern. Im Kinderdorf Irschenberg springt der Förderverein mit ein. Er besteht heuer seit 50 Jahren.

Irschenberg – Begonnen hat die Geschichte des Kinderdorfs Irschenberg im Jahr 1970. Prälat Franz Sales Müller hatte die Vision, ein Heim für Kinder und Jugendliche zu schaffen, das beispielhaft sein sollte für „neue Heimerziehung“. In Gertrud Goppel, der Frau des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel, fand er eine Mitstreiterin. So wurde am 10. April 1970 der Förderverein Caritas Kinderdorf Irschenberg gegründet. Den Vorsitz übernahm Innenminister Bruno Merk.

Kinderdorf Irschenberg: Helfen, wo das Geld sonst fehlt

Politische Größen standen auch in den Folgejahren an der Spitze des Vereins. Auf Merk folgten erst Sozialminister Fritz Pritzl und anschließend Alois Glück, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion und Landtagspräsident. Heute ist das Amt in den Händen von Landtagspräsidentin Ilse Aigner.

Die Politik spielt bei den Aufgaben, die sich der Förderverein gestellt hat, keine Rolle. Wenngleich das Netzwerk der Mitglieder bisweilen sehr wertvoll ist, beispielsweise bei der Suche nach Praktikums- oder Ausbildungsplätzen für die Jugendlichen des Kinderdorfs, die in den Beruf starten.

+ Der Förderverein hat derzeit 21 stimmberechtigte Mitglieder. Sie kommen aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Caritas sowie dem Kreis ehemaliger Betreuter und Mitarbeiter. Sie treffen sich einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung wie hier 2013 unter dem Vorsitz von Ilse Aigner (sitzend l.). © Kinderdorf Irschenberg

Kinderdorfleiter Wolfgang Hodbod weiß diese Unterstützung zu schätzen. „Es ist für unsere Mitarbeitenden eine große Ermutigung, dass wir von einer starken Solidarität in der Gesellschaft getragen werden“, sagt er. Und dass vieles ohne diese Unterstützung nicht möglich wäre. Denn: „Der Förderverein springt ein, wo es für eine notwendige Förderung von Kindern und Jugendlichen keinen zuständigen Kostenträger gibt.“

Und das sind viele Projekte, die für die im Kinderdorf Betreuten eine riesige Bereicherung ihres Alltags sind: Musikstunden, Ausflüge, Theater- oder Museumsbesuche. Besonders wichtig sind solche „Extras“ für die Kinder, die traumatische Erlebnisse hinter sich haben. Sie helfen ihnen, ihre eigene Stärke zu entdecken und mehr Selbstvertrauen zu gewinnen, etwa bei der Musiktherapie oder bei tiergestützten Therapien mit Pferden oder Alpakas. Ohne den Förderverein wären solche Angebote kaum möglich. Und auch, wenn die Jugendlichen mit 18 Jahren das Kinderdorf verlassen müssen, werden sie vom Förderverein noch unterstützt. Er gibt Zuschüsse für betreute Wohnprojekte oder auch mal für die Kaution für die erste Wohnung.

Seine finanziellen Mittel bezieht der Verein aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Er ist als gemeinnützig anerkannt und sammelt Gelder ausschließlich für das Kinderdorf. Bei der jährlichen Mitgliederversammlung wird bestimmt, wofür das Geld verwendet wird. Seit 1985 waren es rund 2,6 Millionen Euro, die für das Wohl der Kinder ausgegeben wurden. 25 Euro kostet die Mitgliedschaft jährlich für eine Privatperson.

Im Juli wollte der Förderverein eigentlich sein 50-jähriges Bestehen in angemessener Größe feiern. Die Corona-Pandemie hat das verhindert. Stattdessen soll es nun eine kleine Festschrift geben. Das „Extrablatt“ wird im September einer Wochenendausgabe der Heimatzeitung beiliegen.

von Christine Merk