Kläranlage Irschenberg: Bürger müssen Neubau mitfinanzieren

Die erste Entscheidung für die Kläranlage Irschenberg ist gefallen: Ein Anschluss an Bruckmühl kommt nicht in Frage. Die Gemeinde muss somit selbst bauen, und das ist teuer.

Irschenberg – 6,5 Millionen Euro. So viel kostet die neue Kläranlage, die die Gemeinde bauen muss. „Die Anlage ist mittlerweile 41, 42 Jahre alt“, sagt Bürgermeister Klaus Meixner. „Die Reinigungsgrade, die die neuen Vorschriften verlangen, lassen sich damit nicht mehr erreichen.“ Deshalb muss die Gemeinde ein neues Klärwerk bauen. Ein Austauschen der Technik allein reiche nicht aus.

Errichtet werden soll der Neubau direkt neben dem alten Werk am bisherigen Standort zwischen der Waldsiedlung und dem Ortsteil Aufham. Dafür muss einer der beiden Klärteiche geopfert werden. Der Vorteil laut Meixner: „Der Betrieb kann weiterlaufen, während die neue Anlage gebaut wird. Wenn sie fertig ist, schalten wir einfach um.“

Dabei hätte es noch eine andere Lösung gegeben: nämlich die Abwasserversorgung an das Klärwerk in Bruckmühl im Nachbarlandkreis Rosenheim anzuschließen. Doch diese Variante hat sich zwischenzeitlich zerschlagen, wie Meixner berichtet: „Das hätte uns gut zehn Millionen Euro gekostet.“ Die Gemeinde hätte dazu eine komplett neue Leitung zum Klärwerk bauen lassen müssen – ein sogenanntes Drauffahren auf bestehende Rohre wäre nicht möglich gewesen. „Das Versorgungsnetz von Bruckmühl ist bereits so stark ausgelastet, dass es für Irschenberg nicht mehr reicht.“ Zudem hätte man durchs Wasserschutzgebiet leiten und viele Grunddienstbarkeiten eingehen müssen. Nicht zu vergessen die Nutzungsentgelte und Gebühren. Meixner gibt zu bedenken: „Die Gemeinde wäre dann lediglich Kunde, aber nicht Betreiber.“

Damit bleibt nur der Neubau, der nach derzeitigem Stand mit 6,5 Millionen Euro veranschlagt wird. Wie dieser Betrag finanziert werden soll, ist noch nicht geklärt. Der Gemeinderat hat vor Kurzem im Rahmen seines Haushalts 2020 eine Kombination aus Kreditaufnahme sowie eines Ergänzungsbeitrags seitens der Bürger eingestellt. Ziel ist es laut Meixner, die Belastung der Irschenberger so gering wie möglich zu halten. Dafür werden Fördermöglichkeiten geprüft. Auch Teilzahlungsmodelle werden angedacht. Zudem soll sich die Belastung anhand der Menge bemessen. Im Einzugsgebiet liegen auch der Ortsteil Buchbichl sowie die Gewerbegebiete in Wendling und Salzhub. Nach derzeitigem Stand soll 2021 gebaut werden, für 2022 ist die Inbetriebnahme geplant.