Kommentar: Informationshoheit an die Bürgerinitiative verloren

Von: Dieter Dorby

Viele Irschenberger nutzten die Gelegenheit, sich bei der Bürgerinitiative zu informieren. © MKF_MaxKalup

Der Informationsabend der Bürgerinitiative Irschenberg hat gezeigt: Die Bürger haben ein großes Bedürfnis nach Info und Kommunikation. Ein Zeichen, auf das die Gemeinde nun reagieren muss.

Die Botschaft ist eindeutig: Die Irschenberger fordern mehr Kommunikation seitens Bürgermeister und Rathaus. Schluss mit dem Auskarteln im Stillen – Schluss mit dem Zurückhalten wichtiger Infos.

Unter Meixners Vorgänger Schönauer war es Brauch, die öffentliche Gemeinderatssitzung im Widerspruch zur Gemeindeordnung nicht öffentlich vorzuproben, als „vorberatende Sitzung“. Eine Praxis, die Meixner als Rathauschef beenden wollte, aber über die nicht öffentlichen Ausschüsse am Leben hielt – gerade beim Thema Kies.

Was der Bürgermeister aber nicht bedachte: Je mehr man hinter verschlossenen Türen hielt, desto mehr verlor die Gemeinde ihre Informationshoheit an die BI. So bekam der Infoabend nun den Charakter einer Bürgerversammlung mit regem und echtem Austausch, wie man es von der Gemeinde nicht kennt.

Bürgermeister und Gemeinderat sind nun in der Pflicht, den Wunsch ihrer Bürger nach Transparenz ernst zu nehmen. Dies ist kraft Gesetz ein Recht, keine Gefälligkeit.

ddy