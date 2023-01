Kommentar zum Kiesabbau in Irschenberg: Dialog ist der Schlüssel

Von: Dieter Dorby

In der Irschenberger Turnhalle verfolgten an die 40 Zuhörer die Ausführungen des Planers Eckhard Emmel. © MKF_MaxKalup

Die Gemeinde Irschenberg hat ihre nächsten Schritte beim Kiesabbau nachvollziehbar vorgestellt, was viele Bürger begrüßten. Dabei war der Dialog der Schlüssel. Ein Kommentar von Merkur-Redakteur Dieter Dorby.

Es war ein Termin, der in vielerlei Hinsicht gepasst hat. Die Bürger haben Informationen aus erster Hand bekommen, die Ratsmitglieder konnten mit ihren Fragen zeigen, wo sie die neuralgischen Punkte sehen, und am Ende steht ein nachvollziehbares, mehrheitsfähiges Ergebnis. Dafür gab es sogar Applaus vom Publikum. All das zeigt: Dialog ist der Schlüssel.

Das gilt auch mit Blick auf das Landratsamt. Der Scoping-Termin, der schon beim Infoabend der BI angeregt worden war, ist eine gute Möglichkeit, den eingeschlagenen Weg prüfen zu lassen: Geht die Behörde mit? Lässt sie sich von den Argumenten überzeugen? Oder sieht sie wesentliche Punkte nicht ausreichend berücksichtigt?

Von einem müssen sich die Gemeinderatsmitglieder aber verabschieden: Die von ihnen so sehr herbeigesehnte Rechtssicherheit werden sie nicht bekommen. Zu speziell ist die Materie, zu wenig Vergleichsfälle gibt es. Am Ende läuft das Kiesprojekt in Irschenberg auf eine Einzelfallentscheidung hinaus – eine Maßanfertigung, nichts von der Stange.

Davor muss man sich aber nicht fürchten. Letztlich geht es darum, eine saubere Abwägung vorzunehmen und mit nachvollziehbaren Argumenten zu untermauern. Das sollte dann auch vor Gericht halbwegs bestehen können.

