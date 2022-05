Kommentar zur beantragten Kiesgrube in Irschenberg: Der Bürgermeister ist der Vertreter der Bürger

Von: Dieter Dorby

In unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung soll in Oberhasling über bis zu zwölf Jahre Kies abgebaut werden (braune Fläche). © Grafik: Bayernatlas/dak

Das Gespräch zwischen Bürgerinitiative und der Gemeinde Irschenberg verlief ergebnislos. Damit ist kaum absehbar, wie der Gemeinderat am 16. Mai entscheiden wird. Klar ist aber: Bürgermeister und Gemeinderat stehen in mehrfacher Hinsicht in der Verantwortung. Ein Kommentar von Merkur-Redakteur Dieter Dorby.

Auf den Gemeinderat wartet eine schwere Entscheidung: Wie soll sich Irschenberg beim Kiesabbau positionieren? Soll ein Teilflächennutzungsplan das Gemeindegebiet einer geordneten Planung mit Vorrangflächen unterziehen? Oder soll die Gemeinde per Bebauungsplan die Gratwanderung wagen, einen möglichst großen Schutz für die Bürger auszuarbeiten, wobei sie aber nicht zu viel verlangen darf? Oder soll man auf einen städtebaulichen Vertrag setzen, der wohl die geringsten Zugeständnisse seitens der Firma Hafner erwarten lässt?

Lesen Sie auch den Hauptbericht: Keine Annäherung zwischen Gemeinde Irschenberg und Bürgerinitiative

Dem Gemeinderat kann man nur empfehlen, das Projekt zurückzustellen und so Zeit zu gewinnen, um die beste Lösung zu ermitteln – fundiert, nicht als Schnellschuss. Fatal ist, dass diese Entscheidung – mal wieder – nicht öffentlich gefasst und im Nachgang pro forma öffentlich beschlossen wird. Das schadet dem Vertrauen in Gemeinde und Gemeinderat, da ein zu großes Stück Transparenz auf der Strecke bleibt.

Unpassend ist Meixners Hinweis, dass die Bauwirtschaft Beton und damit Kies brauche. Wäre er Kreishandwerksmeister, wäre dieser Einwand gerechtfertigt. Doch Meixner ist Bürgermeister – gewählt von Bürgern, die erwarten, dass sich die Gemeinde für sie einsetzt. Zumal die Folgekosten für die kaputten Straßen die gesamte Gemeinde bezahlt.

ddy

