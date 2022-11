Nach Abschiebung erneut illegal Einreise versucht

Von: Stephen Hank

Polizei, Zivilfahrzeug (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Zivilfahnder der Polizei haben am Irschenberg illegale Einreisende aufgegriffen. Drei Männer wurden festgenommen.

Irschenberg ‒ Nach eigenen Angaben hielten Zivilfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim am Freitag gegen 19 Uhr auf der Autobahn am Irschenberg einen in Deutschland zugelassenen Ford Galaxy an, der ‒ mit drei Personen besetzt ‒in Fahrtrichtung München unterwegs war. Im Zuge der Verkehrskontrolle händigte der Fahrer, ein 34-Jähriger in Deutschland wohnhafte serbischer Staatsangehörige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, seine Fahrzeugdokumente und einen deutschen Aufenthaltstitel aus. Zugleich gab der Fahrer an, dass er seine Mitfahrer nicht weiter kennen würde.

Kosovaren lediglich mit nationalen Ausweisen unterwegs

Die im Fond sitzenden Mitfahrer, ein 32-Jähriger und ein 35-Jähriger Mann aus dem Kosovo, händigten lediglich nationale Personalausweise aus dem Kosovo aus. Ein entsprechendes Visum, einen Reisepass oder sonstige Ausweis- oder Aufenthaltsdokumente führten die zwei Männer nicht mit. Ziemlich schnell stellte sich heraus, dass der 34-Jährige die zwei Männer aus dem Kosovo über die österreichische Grenze in die Bundesrepublik Deutschland verbracht hat.

Asylantrag bereits 2015 abgelehnt

Die zwei Männer aus dem Kosovo waren jedoch für die deutschen Behörden keine Unbekannten. Der 35-Jährige stellte bereits im Jahr 2015 einen Asylantrag in Deutschland, welcher durch die zuständige Ausländerbehörde abgelehnt wurde. Anschließend musste der Mann die Bundesrepublik verlassen. Der andere Mitfahrer wurde ebenfalls aus einem Nachbarstaat in Europa in sein Heimatland wegen illegalen Aufenthalts abgeschoben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass beiden Männern aus dem Kosovo die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland verboten wurde. Dies missachteten sie jedoch und wollten vermutlich zum Zwecke der Arbeitsaufnahme in Deutschland wohnen. Hierzu sind laut Polizei jedoch weitere Ermittlungen notwendig.

Staatsanwaltschaft übernimmt weitere Ermittlungen

Alle drei Insassen des Pkw wurde vor Ort durch die Zivilfahnder festgenommen und der Bundespolizeiinspektion Rosenheim übergeben, welche nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Ermittlungen führt. Gegen die Männer aus dem Kosovo wird nun wegen illegaler Einreise und illegalen Aufenthalt ermittelt. Der 34-jährige Serbe muss sich wegen Einschleusung von Ausländern strafrechtlich verantworten.

