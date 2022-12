Kriegerdenkmal: Gemeinderat Irschenberg lässt Bürgermeister abblitzen

Von: Dieter Dorby

Teilen

Von der Kirche an die benachbarte Turnhalle: Der Gemeinderat Irschenberg unterstützte den Wunsch des Krieger- und Veteranenvereins. Die Kreisstraße sei kein geeigneter Platz zum Gedenken. © Max Kalup

Gut zehn Jahre sind ins Land gegangen seit dem ersten Vorstoß, das Kriegerdenkmal von seinem Platz an der Kirche St. Johann, direkt an der Kreisstraße MB 1, hinüber an die freie Wand der Turnhalle zu versetzen. Nun steht der Beschluss – wenngleich dafür eine Front gegen Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) nötig war.

Das war passiert: In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Irschenberg sollte die Versetzung nach jahrelanger Planung finalisiert werden, doch Meixner wollte das Thema ein weiteres Mal in die Warteschleife schicken. Mit der Begründung „Es gibt noch Gesprächsbedarf“ sollte das Thema gleich zu Beginn von der Tagesordnung genommen werden.

Die Folge war Unverständnis im Plenum. „Klaus, bei aller Liebe, aber ich sehe keinen Grund, den Beschluss noch mal zu verschieben“, entgegnete Klaus Waldschütz (parteilos). Meixners Reaktion („Stimmen wir ab“) ging jedoch nach hinten los: Das komplette Gremium stimmte gegen ihn.

„Gesprächsbedarf“ nicht konkretisiert

Als der Punkt dann regulär an der Reihe war, ging Meixner ebenfalls nicht auf die Gründe für den Gesprächsbedarf ein. Vielmehr erinnerte er an den bestehenden Sanierungsbedarf des Denkmals, der auf jeden Fall behoben werden muss – „egal wo es steht“. Der Verlegung stehe jedoch nichts entgegen – Landratsamt und Denkmalschutz hätten bereits die Zustimmung gegeben.

Lesen Sie auch: Räumungsklage: Ex-Moar-Wirt von Wilparting droht nun der Rauswurf

Dennoch gebe es immer noch Bedenken. „Es gibt zweierlei Meinungen“, führte Meixner aus. „Die, die sagen, das Denkmal gehört nicht versetzt. Und andere, die sagen, man kann sich wegen der Straße vor dem Denkmal nicht hinstellen.“ Erstere seien der Ansicht, das Denkmal gehöre zur Kirche, und drüben an der Turnhalle bestehe die Gefahr, das „Kinder darauf rumkraxeln“. Das habe man x-mal beraten. „Deshalb wollte ich, dass es öffentlich behandelt wird, damit Leute dabei sind.“

Breite Zustimmung für neuen Standort

Die Gemeinderatsmitglieder sahen jedoch keinen Grund, die Versetzung abzulehnen – im Gegenteil. „Das gefällt mir gut, das finde ich bärig“, sagte Franz Nirschl (FWG Irschenberg). „Die Zeit ist reif, einen Haken an das Thema zu setzen.“

Lesen Sie auch: Zu beliebt: Wertstoffcontainer von Buchbichl sollen versetzt werden

Waldschütz wertete es positiv, „als Gemeinde gegen den Krieg aufmerksam zu machen“. Für Margarete Stöger (FWG Niklasreuth) müsse das Denkmal nicht an der Kirche stehen: „Am Volkstrauertag ist es an der Turnhalle besser als an der Straße.“

Lesen Sie auch: Irschenberg plant Einheimischenprojekt - trotz Hochwassergefahr

Kathleen Ellmeier (FWG Reichersdorf) sprach sich dafür aus, das Projekt, das bereits mit 25.000 Euro im Haushalt 2022 berücksichtigt wurde, zeitnah umzusetzen. In einem zweiten Schritt solle eine Erklärungstafel am Denkmal angebracht werden. „Das wird den Ortskern aufwerten.“

„Genau da gehört das Denkmal hin“

Dritter Bürgermeister Tom Niggl (CSU) hielt das Denkmal an sichtbarer Stelle für angemessen, „denn sie haben unsere Heimat verteidigt“. Regina Gruber (FWG Irschenberg) gab dagegen zu, dass sie auch „geschockt“ gewesen sei, als sie das erste Mal davon hörte. „Aber auf den zweiten Blick habe ich festgestellt: Genau da gehört das Denkmal hin.“ Und Marinus Waldschütz (FWG Reichersdorf) befand: „Das Denkmal gehört mittenrein:“

Bei der anschließenden Abstimmung votierte Florian Kirchberger (FDP/Aktive Bürger) als Einziger gegen die Versetzung des Kriegerdenkmals. Als Begründung verwies er auf seine Ausführungen in der nicht-öffentlichen Vorberatung zu dieser öffentlichen Gemeinderatssitzung – eine jahrelange Irschenberger Praxis, die von der Gemeindeordnung bekanntlich nicht gedeckt ist. Vielleicht hat sich da ja schon hinter verschlossenen Türen die breite Zustimmung gezeigt und so Meixners „Gesprächsbedarf“ ergeben.

ddy