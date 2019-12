Landschaftspflegeverband zieht Bilanz: 60 Hektar Brachland gemäht

Die erste Saison des Landschaftspflegeverbands mit Sitz in Irschenberg war arbeitsreich. 60 Hektar brachliegende Flächen wurden bearbeitet. Weitere Projekte sind in Planung.

Irschenberg – Aus futtertechnischer Sicht ist die letzte Mahd des Jahres von keinem großen Wert mehr. Die Zeit der saftigen Gräser ist längst vorbei, mehr als holzige Halme geben die Wiesen nicht mehr her. Und doch war der finale Schnitt vor dem Winter früher von großer Bedeutung für die Landwirte: Sie nutzten ihn als Streu für den Stall. Eine Wirtschaftsform, die im Zuge der Modernisierung der Tierhaltung mehr und mehr verloren gegangen ist, erklärt Mathias Fischer, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands (LPV) Miesbach mit Sitz in Irschenberg. Damit sei auch das Kulturlandschaftsbild der Streuwiese mit ihren auf sie spezialisierten Pflanzen bedroht. Seit seinem Amtsantritt Anfang des Jahres arbeitet Fischer zusammen mit seinen Mitstreitern im Verein daran, die brachliegenden Flächen wieder zu nutzen und sie somit zu erhalten.

„Natürlich stehen wir mit der Umsetzung der Pflegemaßnahmen erst ganz am Anfang“, sagt Fischer. Aufbau und Organisation des im Mai 2018 gegründeten Vereins hätten viel Zeit in Anspruch genommen. Dennoch hat der LPV in seiner ersten Saison 74 Projekte umgesetzt. Den Grundstock habe man vom fachlichen Naturschutz am Landratsamt geerbt.

Und passiert ist tatsächlich bereits einiges. Mehr als 60 Hektar Magerrasen und Streuwiesen mähten sechs beauftragte Landwirte sowie die Kräfte der Irschenberger Pro Communo AG. Da das Gelände der Flächen nicht selten nur schwer zu bewirtschaften ist, rückten die Arbeiter mit Spezialmaschinen wie Steilhangmäher, einer funkgesteuerten Mähraupe und sogar einem Pistenbully an. Etliche Tätigkeiten mussten sie aber auch mit einem Motormäher, einem Mähtrak oder auch per Hand verrichten. Im Frühjahr setzten die Helfer ferner rund 1,5 Kilometer Amphibienzäune.

Um die Finanzierung der Auftragsarbeiten kümmert sich der LPV. Fischers Job ist es, Fördergelder vom Freistaat und der EU zu beantragen. Rund 110 000 Euro flossen heuer in den Landkreis Miesbach. Zehn bis 30 Prozent der anfallenden Kosten bestreitet der LPV aus Eigenmitteln wie Spenden oder den Beiträgen der 16 Mitgliedsgemeinden. Wie berichtet, hatte sich nur der Otterfinger Gemeinderat gegen einen Beitritt zum LPV ausgesprochen. Weitere Gespräche hätten seitdem nicht mehr stattgefunden, teilt Fischer auf Nachfrage mit. Dies liege aber auch am langen krankheitsbedingten Ausfall des Vereinsvorsitzenden Klaus Thurnhuber. Wann der bei einem Stierunfall schwer verletzte Warngauer Bürgermeister sein Amt beim LPV wieder aktiv ausüben kann, steht laut Fischer noch nicht fest. „Ich bin aber guter Dinge, dass wir bald wieder auf ihn zählen können.“

Die Arbeit wird dem Verband in den kommenden Jahren jedenfalls kaum ausgehen. 22 neue Projekte befänden sich bereits in Vorbereitung, berichtet Fischer. So sollen unter anderem seit Jahrzehnten brachliegende Streuwiesen, aber auch Hage sowie Alm- und Heimweiden wieder gepflegt werden. Auch um Ausgleichsflächen für Baulandsausweisungen kümmert sich der LPV im Auftrag seiner Mitgliedsgemeinden. Geht es nach Fischer, sollen sich noch mehr und vor allem junge Landwirte als Auftragnehmer für Landschaftspflegearbeiten zur Verfügung stellen. „Sie können sich damit ein zusätzliches Standbein aufbauen“, erklärt der Geschäftsführer des LPV.

Ebenfalls im Blick hat er das Ergebnis der Mäharbeiten: die Streu. Die sollten die Landwirte idealerweise gleich im eigenen Stall nutzen. „Dann wissen sie, dass keine Unkräuter drin sind, und können den Mist bedenkenlos auf ihre Felder ausbringen.“ Alternativ wäre eine Art Börse, bei der die Streu an andere Bauern verkauft wird. „Das ist allemal noch wirtschaftlicher, als sich Stroh aus Mitteldeutschland liefern zu lassen“, sagt Fischer. Und ökologischer obendrein. Ganz im Sinne des LPV: „Das oft beschworene Miteinander wird bei uns ohne viel Aufhebens gelebt und in die Tat umgesetzt.“