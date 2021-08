Lauschig, launig und mit Abstand: Zweiter Koppelsommer in Irschenberg läuft

Konzerte und Comedy unter freiem Himmel

Lauschig, launig und mit genug Abstand Konzerte und Comedy genießen: Der Koppel Sommer auf der Reitanlage in Schwaig bei Irschenberg macht‘s möglich. Nun stehen zwei Festivals mit Mundart-Pop und Classic Rock an.

Irschenberg – Die Bühne am Fuße des weitläufigen Wiesenhangs war im Sommer 2020 eine letzte Bastion inmitten der Kultur-Zwangspause: Die Familie Otten hat mit ihrem ersten Koppelsommer auf der Reitanlage Irschenberg Corona mit einem Freiluft-Festival getrotzt. Nun läuft die zweite Auflage. Mit dabei sind der Addnfahrer, Roland Hefter mit seiner Band Isarrider und zwei Festivals - einmal mit junger Musik aus Bayern, einmal mit Classic Rock.

„Es ist wie es ist, aber es wird, was wir draus machen“, lautet das Motto der Familie Otten. Die ist nicht nur rossnarrisch, sondern auch kulturverrückt. Der Entschluss, mit der eigens gekauften Bühne auch heuer für Kultur unter freiem Himmel zu sorgen, stand eigentlich gleich voriges Jahr, sagt Katja Otten. Auch wenn die vielen Verschiebetermine die Planung erschwerten: Herausgekommen ist wieder ein buntes Fest, mit viel Musik und Comedy. „Das ist unser Anspruch: So bunt wie möglich“, sagt Otten.

Mit Picknickdecke, Campingstuhl und Sonnenschirm

Das weitläufige Areal bietet genug Platz zum Abstandhalten. „Es braucht niemand ein Gedränge fürchten“, sagt Otten. Die Besucher können sich relativ frei bewegen, ein Hygienekonzept mit Laufwegen sorgt aber für Ordnung. Auf der Wiese wird jeweils ein fester Platz zugewiesen, und als Abstandshalter dienen die bewährten Poolnudeln.

Um es sich gemütlich zu machen beim Open Air und sich für alle Wetterlagen zu wappnen, können die Besucher selbst Campingstühle, Strandmuscheln, Decken und sogar Schirme mitbringen. Durch die ansteigende Wiese, die sich wie ein Kessel um die Bühne schmiegt, ist selbst bei aufgespannten Schirmen gute Sicht gewährleistet. Nicht mitgebracht werden dürfen Getränke und Speisen, die gibt’s vor Ort: Ein Foodtruck macht Station. Auch vor ihm ist genug Platz, um Gedränge zu vermeiden. Die Ottens haben sogar daran gedacht, Mückenmittel bereitzustellen.

Mundart-Pop, Comedy und Classic Rock

Am Samstag, 7. August, steigt erstmals beim Koppelsommer ein Festival mit Mundart-Pop von drei Bands. Die Organisatoren haben einfach „Schwaig“ und „Bavaria“ zusammengesetzt und das Festival „Schwavaria“ getauft. Mit dabei sind die Bands Briada, Habergoass und Kopfeck, los geht‘s um 17 Uhr.

Roland Hefter mit der Band Isarrider rockt am Sonntag, 8. August (18 Uhr), die Koppel, und der Addnfahrer aus Gaißach, der mit seinen humorigen Clips im Internet Kultstatus erlangt hat, sorgt am Donnerstag, 12. August, für deftige Lacher (20 Uhr). Das „Schwoodstock“ - in Anlehnung ans legendäre Woodstock - beschließt den Koppelsommer am Samstag, 14. August: Es treten drei Tribute Bands auf mit den Krachern von Status Quo, ZZ Top und den Rolling Stones (17 Uhr).

Karten für den Koppelsommer auf der Reitanlage Irschenberg (Schwaig 1) gibt es vorab an allen Vorverkaufsstellen von München Ticket oder an der Kasse vor Ort, die jeweils zwei Stunden vor Beginn mit dem Einlass öffnet. Nähere Infos auch zu den Bands gibt es auf der Homepage des Koppelsommers.

